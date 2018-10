Lo ve caminando sin zapatos y lo que hace conmueve a paseños

(NOTICIAS YA).- Un acto de caridad realizado por un hombre en El Paso se viraliza. Un video muestra el momento en que un joven sin hogar se pone un par de zapatos que sin duda alegraron su día.

Para el paseño Alfredo Limón, era un día normal sin imaginar que un acto de caridad cambiaría la vida de un joven.

“Me encontré un jovencito que iba caminando y me llamó mucho la atención por cómo iba que lo note que iba sin zapatos y nada más con un short puesto, y en eso me devolví y le pregunte al muchachito que si había un modo que yo le pudiera ayudar”.

El ver cómo el joven caminaba con solo los talones de los pies para evitar quemarse, fue lo que tocó el corazón de este paseño.

“Yo le dije al muchacho que me diera nomas un poquito de tiempo para ir a la tienda y buscarle algo, creo que no sabía si era cierto y que yo iba a volver, pero se le puso una sonrisa en verme llegar. Y partió unas lágrimas en ver el acto que yo hice por él y a mi también me tocó mucho ver su situación”.

Según Limón, esta era la primera vez que se ponía unos tenis.

Y es que de acuerdo al Centro de Oportunidad en El Paso, el porcentaje de personas que no cuentan con un hogar en nuestra región es bastante alto.

“Muchas personas en El Paso no saben que el problema de indigencia es significativo, se estima que en esta ciudad más de mil 400 personas pasan la noche sin un techo, 350 de ellos son menores de edad. Hay estudios en que una persona que vive de cheque por cheque está al borde de la indigencia”, Aracely Lazcano, portavoz Opportunity Center for the Homeless.

Limón asegura que no dudaría en volver a realizar un acto de caridad si se presenta la oportunidad. “Con todo gusto lo haría y realmente en veces me pongo a pensar que si más tuviera más lo haría”.

Si usted desea realizar algún donativo puede ingresar a la página http://www.homelessopportunitycenter.org