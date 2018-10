Escuela de Lawrence es nuevamente evacuada por olor a gas

(NOTICIAS YA).- El temor y la ansiedad continúan reinando entre los residentes de Lawrence tras las explosiones del 13 de septiembre, especialmente durante incidentes como los de este martes por la mañana, donde por segunda vez en los últimos cinco días estudiantes de la escuela Parthum volvieron a ser evacuados por causa de otra fuga de gas en el plantel escolar.

Brian Moriarty, jefe del Departamento de Bomberos de Lawrence, dijo a noticiasya.com que “recibimos una llamada esta mañana por un olor a gas en la escuela Parthum, la compañía respondió e investigó y encontraron que había otra unidad en la azotea que tenía una fuga de gas”.

El olor a gas se reportó a eso de las 9 de la mañana del martes y al ser evacuados los estudiantes permanecieron afuera del edificio mientras investigaban el incidente.

Jennifer Rojas, madre de tres estudiantes dentro de la escuela dijo que “había un olor muy grande aquí en la escuela en la Parthum y me dijeron que no sabían lo que estaba pasando que era una situación chica que ellos iban a arreglarlo. Yo dije no, algo está pasando, aquí huele a gas”.

Analias Sierra, familiar de un estudiante afirmó que es “una incertidumbre muy grande no se sabe qué puede pasar, si el olor a gas, si una explosión, si va a pasar en la área de un baño, de un aula con los niños dentro. Vivir con ese panico no es facil”.

De acuerdo con el alcalde, Dan Rivera, los estudiantes están fuera de peligro y promete mano dura para asegurar que esto no va a volver a suceder.

Rivera dijo a noticiasya.com que “después que pasó esto se apagó el gas y los muchachos no corren peligro porque no hay gas en el edificio, yo ya le dije a la gente que está trabajando, los técnicos, que si ellos no hacen bien y no pueden verificar totalmente, no va a ver escuela mañana y yo le voy a sacar un reclamo a ellos y llevarlos a la corte por no hacer su trabajo”.

Mientras tanto el jefe de Bomberos de la ciudad asegura que las fugas de gas son muy comunes, sin embargo el trabajo relacionado con el gas en planteles escolares se realizará durante las noches y fin de semana.