Florida no enseña sobre relaciones no consensuales en las escuelas

(NOTICIAS YA).- Para muchos, la educación sexual en las escuelas primarias y secundarias es algo muy importante que todo estudiante debería de aprender, pero apenas se enseña en menos de la mitad de los estados del país.

En la primaria, muchos niños reciben la charla sobre el contacto no deseado. Luego en la universidad, aprenden de los límites y todo sobre lo que es un ataque. Pero entre medio, la educación sexual en las secundarias sigue siendo un tabú. De acuerdo con un estudio realizado por el Center of American Progress, las charlas con los adolescentes nada más se centran en la ciencia de la reporducción mezclada con dosis saludables y la importancia de la protección.

Sin embargo, sobre tener relaciones consensuales, no muchas escuelas enseñan.

De hecho, nada más existen 8 estados que le explican a los niños sobre los actos no deseados, cómo decir que “no” y cómo entender cuando otra persona dice que “no”. Pero Florida no se encuentra entre estos estados.

En las últimas semanas, las denuncias en contra del nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, viajaron a más de tres decadas atrás cuando él estaba en la escuela secundaria. En donde, de acuerdo con su acusada, Christine Blasey Ford. casi cometió un acto sexual hacia ella. Desde principios de estas acusaciones la política ha estimulado las diversas conversaciones al respecto. Una de ellas es la manera en cómo enseñan a los estudiantes sobre la agresión sexual.

Un estudio realizado por el Center for American Progress, un instituto de política no partidista, concluyó que la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas de Estados Unidos no saben cómo identificar conductas de relación sanas y las que no son consensuales. Según el estudio, solo 24 estados y el Distrito de Columbia ordenan la educación sexual en escuelas públicas. De esos, solo ocho estados requieren una mención de agresión por consentimiento sexual: California, Hawai, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Virginia Occidental. (El Distrito de Columbia también lo hace), reportó Click Orlando.

“Los estados no están proveyendo a los estudiantes guías suficientes para comportarse en el mundo en el que crecen”, dijo Cateherine Brown, del Center for American Progress a CNN.

Y es que de acuerdo con el estatuto 1003.46 de Florida, el estado no requiere ninguna educación sexual más allá de la abstinencia para evitar las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente.

“Es realmente importante tener claro con ellos lo que es y lo que no está permitido y las líneas son cuando se trata con otras personas en relaciones”, añadió Brown a CNN.

