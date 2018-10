Mujer engaña a violador y evita un mayor ataque

(NOTICIAS YA).- En la corte municipal de Brookline fue presentado Mainor Edgardo Suazo Martínez, por cargos de agresión sexual, estrangulamiento y secuestro cargos a los que implicado se declaró no culpable.

Suazo Martínez se habría acercado a la víctima tratando de establecer una conversación, pero al ser rechazado la arrastró hasta un callejón donde según la Policía violó a la víctima el domingo en la madrugada.

Phillip Harrington, policía de Brookline, dijo que “la víctima resultó herida sin embargo logró llegar a un lugar seguro y luego gracias a la descripción que ella indicó pudimos realizar el arresto media hora después en la avenida Harvard en Allston”.

El reporte policial dice que al llegar al callejón Suazo Martínez le hizo saber a la mujer que iba a abusar sexualmente de ella, por lo que la víctima logró convencer al agresor de ir a su casa ubicada cerca de la zona y ya dentro de la residencia la víctima gritó alertando a sus compañeros de casa del peligro del agresor, los cuales tomaron fotografías de este, antes de que lograse escapar del sitio, fotografías que sirvieron para su posterior identificación y detención.

Carmen Aquino, residente de Brookline dijo a noticiasya.com que “yo en este país me he sentido muy segura pero al saber esto me da un poquito más de temor de salir a las calles y saber que hay inseguridad ,que en cualquier esquina me pueda pasar algo”.

