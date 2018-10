Esta ciudad multa o encarcela a niños si piden dulces en Halloween

(NOTICIAS YA).- En la ciudad de Chesapeake, Virginia, pedir dulces en la noche de brujas puede dejar a niños con altas multas o hasta cárcel debido a una ordenanza municipal.

La ordenanza dada a conocer por medio de un comunicado de prensa afirma que:

“Si una persona mayor de 12 años pide dulces comúnmente conocida como “trick or treat” o cualquier otra actividad de carácter o naturaleza similar bajo cualquier nombre, será culpable de un delito menor y será castigada por una multa de no menos de 25 dólares y de 100 dólares o por confinamiento en la cárcel por no más de seis meses o ambos”.