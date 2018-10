Huracán Michael podrá tener impacto sobre la marea roja

(NOTICIAS YA).- La pregunta que muchos nos hemos hecho ¿tendrá algún efecto sobre la marea roja el paso del huracán Michael? Hasta el momento, es dificil de saberlo. Sin embargo, de acuerdo con los científicos del National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), el impacto de Michael podría ser positivo para nuestras playas.

La marea roja ha sido un fenómeno natural que ha estado afectado las costas de Florida desde hace casi un año. Negocios cerrados, animales marinos y peces muertos en las orillas de la playa y un bajo nivel de turistas, han sido algunos de los efectos negativos de estas aguas tóxicas.

“Huracanes pasados no han disuelto anteriormente a mareas rojas”, dijo Wayne Litaker de la NOAA. Y también dijo que el huracán Katrina sí tuvo un impacto positivo en la marea roja en agosto del 2005.

“Katrina sí ayudo a reducir la zona tóxica en el Golfo de México pero no afectó severamente la evolución de la marea roja”, dijo Litaker

Por supuesto, los huracanes también pueden exacerbar la situación, dice Tracy Fanara del laboratorio Mote Marine en Sarasota.

“En el pasado, se ha ido de cualquier manera”, dice Fanara.

Si la tormenta disminuye las temperaturas del agua, podría atemperar el crecimiento de la proliferación de algas. Las mareas rojas, que ocurren naturalmente, se han vuelto más frecuentes y severas debido al aumento de las temperaturas en el Golfo de México desde hace ya décadas, un efecto que para muchos es causado por el calentamiento de las temperaturas globales, de acuerdo con Quartz.

Serge Thomas, profesor asociado de estudios ambientales en la Florida Gulf Coast University, dijo al Naples Daily News que con la posibilidad de agua más fría proveniente de los vientos del huracán, podrían tener efectos en las algas, que está compuesta por millones de minúsculos organismos,y estos podrían dejar de propagarse.

Se espera que el huracán Michael cause grandes daños a su paso por el panhandle, ya más de 120,000 personas han sido evacuadas de sus hogares. LLegó con 155 millas por horas, poco para llegar a ser categoría 5.

“Para este momento, no sabemos cuáles serán los impactos del huracán Michael en la marea roja, pero estamos trabajando com un equipo y monitoreando las algas para poder accedes mejor a la situación”, dijo la la vocera de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a Fox 13.

Por su parte, investigadores de la NOAA, comunican que todavía habrá que esperar a ver cómo reaccionan nuestros mares.

