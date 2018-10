Madre de joven asesinado por compañeros se despide con conmovedora carta

(NOTICIAS YA).- El despiadado asesinato de un joven universitario de Puebla, en México, ha causado conmoción entre la comunidad y ahora una tierna carta de despedida por parte de su madre emociona a miles en redes sociales.

Lorena Canalizo, madre de José Andrés Larrañaga, publicó una emotiva carta en Facebook describiendo a su hijo como un joven excepcional, quien se esforzaba en la escuela y por ser el mejor hermano y amigo.

Fue el pasado 1 de octubre cuando la incertidumbre invadió a Lorena, su hijo no llegó a casa como solía hacerlo. Como toda madre se preocupó por el bienestar de José Andrés y tras no poder contactarlo empezó una búsqueda propia que se hizo viral en redes sociales.

Tres días después le dieron una devastadora noticia, su hijo había sido encontrado muerto; lo estrangularon y enterraron en un terreno baldío.

Ninguna madre desea ver muertos a sus hijos, al menos no aquellas que en verdad los aman, y Lorena se lo hizo saber en su carta de despedida.

“Fuiste un niño excepcional, un poco desobediente, porque te dije siempre que no podías irte antes que yo y te fuiste”, es como inició el mensaje y una de las partes más desgarradoras.

LEE: Planea secuestro y asesinato de compañero inspirado en película

A continuación la carta completa:

“José Andrés: fuiste un niño excepcional, un poco desobediente, porque te dije siempre que no podías irte antes que yo y te fuiste.

Un poco distraído porque perdías la cartera, las llaves, y ahora la vida, pero NUNCA la batalla, esa la GANASTE.

En la escuela te costaban mucho algunas materias y te decía que le echaras ganas para no reprobar y finalmente terminaste aprobando la materia de tu vida con honores.

No podemos más que estar orgullosos de ti, de lo que sembraste y lo que cosechaste en estos casi 21 años de tu vida.

El mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo; doy gracias a Dios por haberme concedido el privilegio de ser tu mamá y dejarme cuidarte, regañarte y sobre todo amarte infinitamente.

Con tu partida nos dimos cuenta de cuánto cariño fuiste capaz de generar.

Infinidad de mensajes de apoyo y de solidaridad primero para encontrarte y después para consolarnos y acompañarnos en lo más difícil.

En Puebla los amigos y familia no se hicieron esperar; llegando a Tuxtepec los “cuatrilokos” te esperaban para escoltarte y llevarte a tu casa con tu familia.

Llenaste la casa de flores y de tanta gente que no cabíamos en número y manifestaciones de aliento; tus amigos-hermanos, si, tu MAGNOS TEAM te llevaron y acompañaron hasta el final.

Una marcha organizada también por amigos movió a todo Tuxtepec y nos conmovió a todos.

Dejaste una huella imborrable mi niño, hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste tu misión; no fue en vano.

No me queda más que agradecer a TODOS: familia, amigos, conocidos, desconocidos, presentes y ausentes, todos con un cariño que no me alcanzará la vida para devolverles tanto.

Ahora a trabajar en nosotros, tus papás y tus hermanos. Tenemos mucho que hacer, mucho que reconstruir, mucho que reparar, pero así como los que quisieron callarte no pudieron contigo, yo te prometo que tampoco podrán con nosotros, estaremos de pie y con fuerzas para seguir siendo la familia que tanto querías y que siempre fue lo más importante para ti.

¡TE AMO CHAMACO! Vuela libre, vuela alto, vuela en paz… Estás en casita de nuevo”.

LEE: Arrestados en casa de terror de Nuevo México planeaban ataque a hospital

REVELAN DETALLES DEL SINIESTRO PLAN DE LOS TRES ACUSADOS

Los tres jóvenes acusados del asesinato, detenidos tras el hallazgo del cuerpo, engañaron a José Andrés para lograr que se subiera a un auto con ellos, diciéndole que irían a visitar a un maestro.

Pero en el camino se pusieron de acuerdo para golpearlo, aunque uno de ellos se negó. José Andrés intentó defenderse y alcanzó a decirles que si era por dinero los podía ayudar, pero “Cabos”, al parecer el autor intelectual, logró asfixiarlo hasta la muerte.

Después regresaron a la universidad para tomar el vehículo de su víctima, cuyo cuerpo metieron en la cajuela. “Cabos” manejo el auto por dos días antes de pedir una pala prestada para enterar el cuerpo.

“Ya tenemos un plan, vamos a levantar a alguien”, dijo Luis Pablo. “¿A quién?”, preguntó Francisco Arturo. “Al ‘güero’, ya tenemos tiempo investigándolo. Sube fotos en Facebook de motos y viajes”, dijo “Cabos”, quien fue compañero de primer y segundo cuatrimestre de José Andrés en la UDES, según detalla SinEmbargo.

Los tres jóvenes fueron presentados ante un juez la mañana del lunes por el delito de cohecho y liberados poco después. Sin embargo, a su salida fueron detenidos nuevamente, pero esta vez acusados de homicidio.

LEE: Con un globo y un arma planeó su suicidio que pareciera homicidio

La noche de este martes tuvieron una audiencia, en la que “Cabos” reía mientras escuchaba con atención lo que narraban las autoridades.

Mientras tanto, la familia de Abraham, otro de los acusados, escuchó atenta como su hijo sometió a José Andrés para evitar que se defendiera y luego ofreció el carro de su padre para que lo dejaran en libertad.

Por su parte, Francisco Arturo estuvo solo, nadie de su familia acudió a su audiencia. De acuerdo con lo relatado por SinEmbargo, fue el único de los tres que se notó preocupado, con remordimiento. Cuando recién fue detenido admitió que lo que hicieron sus amigos estuvo mal; él fue quien se negó a golpear a José Andrés.

Los tres jóvenes fueron ingresados al penal de San Miguel, en donde permanecerán lo que dure su proceso.