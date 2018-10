Orientarán a veteranos y sus hijos para que sigan estudiando

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana se llevará a cabo un seminario educativo para los veteranos en la ciudad que brindará información para aquellos que deseen continuar sus estudios. De acuerdo al departamento de servicios para veteranos del condado Nueces, es un tiempo de 15 años después de servir a su país para que accedan a los beneficios de los programas educativos, que también ayudan a sus familias.

“Es una gran oportunidad, especialmente para los veteranos que tienen adolecentes que siguen en la secundaria”

Uno de los beneficios que las personas que hayan servido al país tienen, es la oportunidad de seguir con su educación. Pero como nos cuenta el director de servicios de veteranos del condado Nueces Martin Longoria, muchos de los veteranos que pueden obtener este apoyo no tienen la información necesaria para adquirirla.

“Los beneficios educativos, tienes un solo tiempo para usarlos. Y si no lo usas se terminan. Así que si no los has usado y tienes hijos o un cónyuge es una gran oportunidad”, explicó Martin Longoria, director de servicios de veteranos del condado Nueces.

Los beneficios educativos también son para la familia del veterano. Algo que solamente sucede en el estado de Texas bajo el programa “The Hazlewood Act”.

Es por eso que el departamento de servicios de veteranos invita a que las personas calificadas asistan al seminario educativo para obtener la información necesaria.

“Lo principal es que identifiquen.. Ya que hay diferentes requerimientos, requerimientos de edad dependiendo de los beneficios es por eso que lo estamos haciendo”

El seminario para veteranos se llevará a cabo este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde en las instalaciones del colegio del mar en el centro de desarrollo económico.