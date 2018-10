6 consejos de defensa para niños ante un posible secuestro

(NOTICIAS YA).- Los niños cuando van creciendo van adoptando un poco de independencia como caminar hacia la parada del autobús o caminar con los amigos hacia la escuela.

Es por esto que los padres deben de hablarle sobre cómo mantenerse seguros y no hablar con extraños.

A continuación compartimos seis consejos de seguridad que se le pueden enseñar a los niños:

1. Si una persona trata de convencerte para que se vaya con ellos o te agarra debes pelear para atrás. Debes de llamar la atención para que otros se percaten que estás en peligro. El niño puede cuestionarle al sospechoso en voz alta o gritadas como ¿Quién tú eres?, Tú no eres mi papá o mi mamá y girtar por ayuda.

2. Si un niño es seguido por un auto, éste debe asegurarse de correr en el lado opuesto del vehículo. Con esto el menor ganará tiempo en lo que el conductor piensa si va a virar o no.

3. Nunca se debe subir a un auto desconocido o caminar con alguien. Si se encuentran en un evento y se llegaran a separar se le debe indicar al niño que busque al policía más cercano.

4. A los niños se le debe enseñar que ningún desconocido debe preguntar por ayuda o ir con ellos.

5. Si el menor no conoce a la persona no debe hablar o irse con ellos. No importa su aspecto. Hay muchas personas que visten y se expresan bien que nadie dudaría de ellos.

6. Debes desarrollar una palabra que solo la familia sepa para cuando algún miembro está en peligro. De esta manera ellos podrán gritar esa palabra y solo los familiares sabrán que el otro está en peligro.