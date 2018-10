Le dan cocaína en la guardería y se la lleva a su casa

(NOTICIAS YA).- Investigan un caso alarmante en una guardería donde una niña recibió cocaína. Autoridades en Nueva York, dieron a conocer este caso que sucedió mientras la menor estaba bajo el cuidado de las empleadas de la guardería, Little Inventors en Bronx.

Sabrina Straker en entrevista con WSYX/WTTE, dio a conocer los detalles que impactan ya que este pudo haber terminado en una tragedia, “Si mi hija ingiere la cápsula y no la hubiera escupido, estaríamos planeando un funeral”.

Según la policia, un grupo de niños recibieron la droga en la guardería. Sabrina Straker dice que un compañerito se la dio a su hija mientras estaban jugando. Por fortuna su hija se la dio una vez que llegaron a la casa.

Sabrina dice que parecía como un diente y al darle curiosidad, su hija le dijo que tenía más de esos dientes.

“Ella no podía sentarse, estaba más allá de activa, hablaba mucho, estaba hablándose a sí misma, decía que veía tres de ella. Apenas hicieron el examen de orina salió positivo cocaína en su sistema.

Por su parte, encargadas de la guardería creen que alguien los aventó al área de juegos. “Hicimos una revisión de todo el plantel, los niños están bien y llamamos a todos los padres”, Yvette Joseph empleada de Little Inventors.

Sin embargo, Sabrina exige más respuestas y hasta busca que cierren la guardería. “Siento que no es segura para ningún niño. Si no pueden estar encima de ellos, entonces no pueden estar bajo su cuidado porque esto es algo muy serio”.

La policía se encuentra investigando de dónde proviene la droga.