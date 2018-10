VIDEO: Niño lustra botas los veía jugar y le hacen un regalo conmovedor

(NOTICIAS YA).- Conmueve el video donde un pequeño tenía ganas de divertirse, pero no logró juntar el dinero suficiente para hacerlo.

El video que llega desde un centro comercial lo compartió Jose Laria con la descripción, “Este niño lustrador de zapatos solo veía a los niños que jugaban en este lugar y él deseaba jugar y no podía porque no tenía dinero, sacarle una sonrisa a un niño no tiene precio.”

El hombre detrás del video se percató de la gran ilusión que le daba a este pequeño entrar a jugar en una piscina de pelotas. Fue entonces que le preguntó, ¿por qué no quieres meterte?

El menor le contesta que lo va a regañar el policía ya que no tiene dinero. El problema es que a pesar de haber trabajado no logró juntar para su pasaje, menos para poder jugar.

El hombre sigue platicando con el pequeño y al final le dice que entre que se lo va a pagar. Tras contestarle, “eres un mentiroso”, el hombre fue a comprobárselo.

El video se salta a la parte final donde en verdad le pagan su entrada para jugar y además le da dinero extra para su pasaje.

El video viene acompañado de una foto donde se ve que el menor logró entrar a la piscina de pelotas y deja a miles de personas en redes sociales conmovidos.

