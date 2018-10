Video viral de mujer arrojando cloro a hombres es propaganda rusa

(NOTICIAS YA).-El video viral que muestra a una mujer autoproclamada activista social y feminista, arrojando agua presuntamente mezclada con cloro en las entrepiernas de hombres sentados con las piernas abiertas en el metro, resultó ser falso y ser parte de una compleja campaña de propaganda del Kremlin.

A finales de septiembre, un video creado por Anna Dovgalyuk, una auto proclamara activista social, fue publicado por el medio In The Now. El video mostraba a Dovgalyuk en el metro de la ciudad de San Petesburgo, en Rusia, arrojando agua a hombres que realizaran “manspreading”.

El “manspreading” es la práctica de hombres de sentarse con las piernas muy abiertas en espacios públicos, invadiendo los espacios de los demás. Es también extremadamente criticada por el feminismo de occidente, aunque muchos no lo consideran una prioridad en la lucha de género.

El video se hizo rápidamente viral y decenas de medios, incluyendo NoticiasYa, le dieron cobertura sobre todo considerando que Dovgalyuk había sido ya viral previamente con otro video de protesta presuntamente feminista.

Ahora se sabe que, muy probablemente, Dovgalyuk se encuentre trabajando para el gobierno ruso en una campaña de propaganda antifeminista.

El video despertó en su mayoría reacciones negativas hacia el feminismo y el activismo de género, y millones de personas compartieron las imágenes refiriéndose a la situación como una agresión y no una manera de actuar.

Esa era precisamente la intención del video, de acuerdo al sitio EU vs Disinformation, un grupo especializado en desenmascarar mensajes de propaganda rusa que buscan moldear las opiniones, particularmente en el occidente, con el fin de promover una agenda pro Rusia y pro Putin.

De acuerdo al grupo, In The Now, el medio anglosajón donde se dio a conocer el video que se hizo viral, es un medio de RT, o Russia Today, que es manejado y financiado por el gobierno de Rusia. Es decir, In The Now responde a intereses del Kremlin.

Además de ello, un medio de San Petesburgo logró localizar a uno de los hombres “afectados” por el “activismo” de Dovgalyuk, y confirmó las sospechas: todo fue un montaje y los hombres que fueron bañados de agua eran actores contratados y pagados.

El video, de acuerdo al sitio EU vs Disinformation, tenía como intención crear una visión negativa del feminismo y la lucha de género, planteando así el terreno ideal para, dice CBC, conocer a qué lugares puede ir con el fin de provocar revuelta entre grupos conservadores.

Dovgalyuk, por su parte, sigue sosteniendo que su activismo es legítimo y que le resulta “irónico” como medios que buscan desenmascarar propaganda del Kremlin la esté señalando a ella, una mujer feminista que tiene la misma misión.