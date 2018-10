Autoridades investigan asesinato-suicidio en una casa de Sarasota

(NOTICIAS YA).- Una llamada de emergencia hacia las autoridades del condado de Sarasota fue realizada por un hombre al encontrar a sus dos vecinos muertos. El incidente sucedió este viernes alrededor de las 10:00a.m., en una residencia ubicada en la cuadra 5000 de Sarasota Central Parkway.

Los cuerpos fueron identificados como Herbert D. Brooker de 82 años y su esposa, Marie Annette T, Brooker de 78. De acuerdo con los detectives, se trata de un asesinato-suicidio en donde Herbert le disparó a Maria Annette y luego él se quitó su propia vida. Sin embargo, dijeron que confirmarían las causas luego de la examinación médica oficial.

LEE: Fin de semana sangriento en Tampa Bay: 9 muertes en solo 2 días

“Sobre la base de una investigación preliminar, los detectives creen que el incidente puede ser el resultado de un asesinato-suicidio, sin embargo, la causa oficial de las muertes será determinada y divulgada por la Oficina del Médico Forense”, escribió la oficina del alguacil en un comunicado de prensa.

Autoridades también publicaron que si alguien tiene información relacionada con el incidente, se les pide que se comuniquen con la Sección de Investigaciones Criminales al 941.861.4900.

Los detectives creen que esto es un incidente aislado y no hay peligro para el público.

Este caso sigue bajo invetigación.

Pero este no ha sido el único caso de asesinato suicidio en el área de la bahía, a finales del mes de septiembre, dos cuerpos que fueron encontrados en el resort Shepards en Clearwater Beach. También fue considerado como un homicidio-suicidio.

LEE: Encuentran muerta a pareja en habitación de resort en Clearwater Beach

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia el pasado martes alrededor de la 1:30 p.m. Se trata de dos personas adultas, que luego identificaron como Jeffrey Scott Little. de 55 años. y Melissa Sue Little, de 50, una pareja de New Port Richie. Las autoridades luego confirmaron que Jeffrey le disparó a Melissa y luego se suicidó con el arma de fuego.

Otro caso que también conmovió a la comunidad de la bahía fue cuando las autoridades del condado Pasco en Florida, respondieron también a un caso de asesinato-suicidio que ocurrió en una madrugada a finales del mes de septiembre, en una residencia en Land O’ Lakes.

LEE: Policía de Florida asesinó a su esposa y luego se suicidó

Un hombre identificado como Kirk Keithley, de 39 años, mató a su esposa y luego se suicidó, sus hijos de 2, 4, 7 y 14 años estaban en la casa. Keithley era un policía de la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

