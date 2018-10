Historia detrás de unos padres orgullosos del diploma de su hija

(NOTICIAS YA).- “Lo lograste hija”, es la frase que acompaña una foto viral que muestra a dos padres completamente orgullosos del título universitario que recibió uno de sus 11 hijos.

Se trata de Nora Yajaira Soto Salvador de origen tepehuano quien a los 13 años se fue de su casa rumbo a Mezquital, Durango ya que en su pueblo solo ofrecen estudios hasta la primaria.

VIDEO: VA A CONSTRUCCIÓN DONDE TRABAJA PAPÁ Y LE DA TÍTULO PROFESIONAL

En Durango comenzó sus estudios con ayuda de su madrina y juntas vendían de todo para sobresalir. “Mi madrina y yo hemos vendido de todo: pan, servilletas tejidas… de todo para nuestra comida y gastos de la casa”, comentó Nora en entrevista con El Universal.

“Me decían que yo era ‘burra’ o que era bien india, que no sabía nada. Se burlaban porque pertenezco a la etnia de los tepehuanos y sufrí mucho racismo. Al Salir de mi casa tenía mucho miedo de cómo me iba a mirar la gente. Llegaba a un lugar y me veían feo”, agregó Nora.

Mientras se enfrentaba a la negatividad de muchas personas, siguió adelante y hoy ya cuenta con su título en la carrera de ingeniería industrial.

VIRAL: ESTUDIANTE LATINO PREPARA EMOTIVA SORPRESA PARA SUS PADRES

A sus 24 años logró entregarles este título a sus padres y alguien en su graduación logró captar el momento especial. Al compartirlo la imagen de sus padres con regalos y el mensaje “lo lograste hija”, conmovió a miles de personas en redes sociales.

“Muchas gracias por terminar tus estudios, por aprovechar las oportunidades y por salir adelante”, le dijeron sus papás.

Sin embargo, el éxito de Nora sigue creciendo. A través de un programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional promovida por el gobierno federal, Nora seguirá sus estudios en Canadá.

VIDEO: ANTES DE GRADUARSE CRUZA LA FRONTERA PARA ABRAZAR A SU PADRE

Ahora muchos comparten su historia como ejemplo para otros jóvenes que tienen las ganas de seguir adelante y se enfrentan con obstáculos.