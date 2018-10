Sonidista muere durante filmación de nueva película de Tom Hanks

(NOTICIAS YA).- Un ingeniero de audio falleció este viernes tras sufrir una caída de dos pisos durante la filmación de la cinta “You are my friend”, protagonizada por Tom Hanks.

De acuerdo con Variety, James Emswiller estaba tomando un descanso del rodaje y fumando en un balcón cuando personas cercanas escucharon un ruido y se dieron cuenta que el hombre de 61 años había caído.

El originario de Pittsburgh fue trasladado al hospital UPMC Mercy cerca de Mt. Lebanon, en Pennsylvania, pero su estado empeoró tras ser admitido.

“Esta es una tragedia devastadora y el estudio está investigando el caso. Nuestros pensamientos y oraciones están con los seres queridos, amigos y colegas de Jim”, expresó el estudio Sony en un comunicado. La filmación ha sido interrumpida en tanto continúa la investigación.

El fallecido sonidista se hizo acreedor a un premio Emmy en 2015 por realizar la mezcla de sonido de la película para televisión “Bessie” y trabajó en alrededor de 80 producciones, incluyendo “The Avengers” “Jack Reacher” y “The Fault in Our Stars”.

La cinta en cuyo rodaje falleció Emswiller es una biografía del afamado presentador de televisión infantil Mr. Rogers, encarnado por Tom Hanks. La cinta dirigida por Marielle Heller también cuenta con las actuaciones de Matthew Rhys y Chris Cooper.

En el filme se desarrolla la amistad entre Rogers y el periodista Tom Junod (Rhys), cuya vida es transformada tras aceptar a regañadientes realizar un perfil acerca del popular personaje.

“You are my friend” (“Tú eres mi amigo”) llegará a los cines el 18 de octubre de 2019.