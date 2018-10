2 hombres asesinados mientras se buscan estrategias que eviten crímenes

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue asesinado el fin de semana en Boston, todo mientras oficiales intentan frenar la ola de crímenes en el sector.

El alcalde Martin J. Walsh, respaldado por el comisionado de policía William G. Gross y otros líderes cívicos el viernes, había pedido ayuda a la comunidad horas antes en el Centro Comunitario Tobin de BCYF en Roxbury para detener el derramamiento de sangre.

El hombre de unos 30 años fue asesinado mientras estaba sentado en su automóvil el viernes por la noche en el número 107 de Columbia Road.

Walsh dijo que “realmente tenemos que adelantarnos brindando oportunidades y tutorías, deportes, para que no se vean atrapados por el crimen. A las nueve en punto recibo la llamada de que tenemos un tiroteo y un posible homicidio. Tenemos que hacerlo mejor que esto. Somos mejores que eso en esta ciudad y tenemos que seguir acercándonos a la gente“, publicó BostonGlobe.

Otro hecho de sangre se dio el domingo aproximadamente a las 3:20 a.m. en el área de Rockford Street en Dorchester.

Foto: Danelia Buitrago

Por su parte, una microempresaria del sector dijo que “el alcalde dice que necesitamos sacar las armas de las calles. No veo que suceda. Es un problema más grande. Son las drogas es muy inseguro. No siento que se esté haciendo nada. No es un ambiente para criar a cuatro niños “, agregó el Globe.