Muere la primera víctima de influenza, en esta ocasión un niño

(NOTICIAS YA).- Oficiales del Departamento de Salud de Florida notificó la primera muerte de la temporada de influenza.

La Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud de Florida dijo en un informe que el niño, el cual no fue identificado, dio positivo a la influenza B y murió entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El informe no explicó dónde murió el niño, pero sí indicó que el niño estaba sano antes de contraer la influenza.

El menor no había sido vacunado.

No obstante, en la primera semana de la temporada de la influenza, el estado tuvo solo dos brotes del virus o similares. Uno de los casos no fue específicado y el otro era una faringitis estreptocócica. El Tampa Bay Times informó que ambos casos estuvieron conectados con escuelas en el condado Hillsborough. Sin embargo, los brotes mencionados no causaron la muerte del menor.

Se estima que 80,000 estadounidenses murieron de influenza y sus complicaciones el invierno pasado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo al CDC, los niños menores de 5 años son los más propensos a desarrollar complicaciones si son contagiados por la influenza. Las complicaciones incluyen neumonía, bronquitis o hasta la muerte.

“La influenza no es un resfriado, es una enfermedad muy seria, un numero alto de personas que obtienen la influenza, después les da neumonía y de ahí un porcentaje muy alto muere”, comentó Dr. James Mobley, Autoridad de salud del condado San Patricio.

De acuerdo al doctor Mobley aunque la temporada de influenza apenas ha comenzado, ya se han reportado algunos casos con señales de inicio de esta enfermedad, algo que el doctor considera preocupante ya que existen diferentes opciones de vacunas para cualquier tipo de persona.

“Existen diferentes tipos de vacunas contra la influenza. Ahora ya tenemos unas que son sprays nasales, tenemos las vacunas regulares, hasta tenemos vacunas para las personas que son alérgicas a las vacunas contra la influenza”.

Mientras que la Dra. Laura E. Riley, profesora y presidenta del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Weill Cornell Medicine dijo, cuando la influenza ataca durante el embarazo “hay una mayor probabilidad de hospitalización para la futura madre, ya que el sistema inmune no funciona completamente.”

Además, la influenza durante el embarazo también puede dañar al bebé. La fiebre alta durante un período prolongado puede causar defectos de nacimiento y provocar un nacimiento prematuro, explicó.

La influenza es especialmente mortal para:

Las personas mayores.

Embarazadas.

Personas con enfermedades crónicas.

Los niños.

Concluyen especialistas que todos deben tomar medidas adicionales para evitar la influenza en la próxima temporada. La recomendación general es seguir estas acciones preventivas: