Al menos 46 personas siguen desaparecidas tras el paso de Michael

(NOTICIAS YA).- Casas completamente destruidas, decenas de personas heridas y perdidas, y hasta el momento, 18 personas muertas. Eso fue lo que dejó el monstruoso huracán Micahel, que azotó la Florida la tarde del pasado miércoles como categoría 4 con vientos de 155 millas por hora, a solo una milla para que fuese considerado categoría 5.

Al menos 46 personas se encuentran desaparecidas en Mexico Beach, un área que se encuentra totalmente vulnerable, de acuerdo con el alcalde Al Cathey.

Este huracán provocó una marejada ciclónica de hasta 14 pies de altura y fue extremadamente amenazante para las personas que viven en el noroeste de Florida. Es uno de los huracanes más fuerte registrado en la zona del “panhandle” desde que se tienen registros. Se espera que Michael deje fuertes daños, calculados con un valor de miles millones de dólares.

De las 18 personas que murieron por Michael, entre el Panhandle, Virginia, Georgia y Carolina del Norte, hasta el momento nada más uno fue reportado en Mexico Beach, sin embargo se espera que suba hasta 28, reportó el Washington Post.

“Eso puede aumentar, pero en base a lo que estamos viendo en el terreno, no anticipo que aumentará, no anticipamos que aumentará dramáticamente” en el condado de Bay, dijo el alguacil Tommy Ford en una entrevista, reportó el Washington Post. “No es nada menos que un milagro. Esperábamos un gran número de muertos”.

Entre los muertos hay una niña de 11 años del suroeste de Georgia en el condado Seminole. De acuerdo a Travis Brook, director de emergencias de dicho condado, un techo portátil de metal fue elevado por el viento e impactó la estructura de un techo, pegándole a la pequeña en la cabeza.

Ford añadió que las personas que pudieron haber escapado, lo hicieorn al último momento.

“Era alarmante despertar … a las 4 de la mañana del miércoles y ver que continuaba intensificándose y estábamos en el punto de mira y había un cono de incertidumbre que se estaba estrechando”, dijo al Post.

De acuerdo con Al Cathey, 289 personas de Mexico Beach no evacuaron, a pesar de que hubo órdenes y recomendaciones de emergencia de que lo hicieran. De esas personas, 10 eran niños. La población de Mexico Beach era de 1,200 personas antes de que el huracán azotara.

Ford también dijo que hay mucha incertitumbre sobre el paradero de estas personas, ya que aun hay 130,000 personas al noroteste del estado sin electricidad.

La búsqueda de ester presonas se hace más complicada ya que Michael no solo destruyó casas y negocios en la ciudad, sino que destruyó el Departamento de Policía de Mexico Beach. “No tenemos un edificio; a mi entender, el agua que surgió lo sacó de su base”, dijo el viernes el jefe de la policía de Mexico Beach, Anthony Kelly, a ABC News. “Los oficiales, finalmente me hice responsable de todos ellos hoy, dos días después del hecho … No solo son mis oficiales, o las personas con las que trabajo, son mi familia”, añadió.

Autoridades esperan que encuentren más cuerpos a medida de que los rescatistas puedan llegar a otras zonas de Panama Beach y Mexico Beach. Por otro lado, hay otros que no han podido ser identifificados.

“Hay individuos que están fallecidos. Que no tienen una cuenta, pero estamos trabajando en identificarlos”, dijo el oficial Josehp Zahralban, rescatista de Miamai que se encuentra en el área a The Associated Press.

