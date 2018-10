Multihomicida de Patrulla Fronteriza se queja trato inhumano en cárcel

(NOTICIAS YA).- Juan David Ortiz dice que las condiciones en las que está viviendo en la cárcel del condado de Webb son intolerables. Su abogado ahora busca reducir su fianza de 2.5 millones de dólares.

De acuerdo a documentos legales, el abogado de Ortiz Joey Tellez, dice que la detención de Ortiz es ilegal porque el encierro y la restricción sin causa probable es una violación de la cuarta y decimocuarta enmienda.

Para la hermana de Claudine Ann Luera, una de las víctimas, espera que se haga justicia y no se le conceda su petición

“Sentimos mucho coraje porque por ver leer lo que ahorita tiene comida tiene techo arriba de él, tiene chanza de ver a su familia a su esposa. ¿Cómo es posible que está pidiendo que no lo están tratando como humano?, que no es humano como lo tienen cuando decidió a mamar a mi hermana y las otras tres mujeres el seles quito el derecho”, dijo Colette Mireles, hermana de victima.

LEE: Harán investigación independiente para defender a agente Ortiz

Según los documentos, Ortiz a esta encarcelado desde el 15 de septiembre en una celda especial donde las paredes son acolchadas y está bajo supervisión debido a que autoridades temían podía cometer suicidio, algo que según Ortiz no ha intentado.

Juan David Ortiz dice que cuando come, no le proporcionan cubiertos y al bañarse no le dan una toalla para secarse. También dice que cuando está en su celda, esta desnudo y solamente usa un chaleco de velcro verde aunque la celda esta fría.

LEE: Quedaron 5 huérfanos con la muerte de una víctima de agente Ortiz

El juez debe de analizar las evidencias de ambas partes para determinar su decisión pero dice que si le niega a reducir la fianza a Ortíz pueden existir otras opciones.

“Ese abogado puede apelar a la corte la decisión del juez y si la corte de apelcación se lo niega otra vez entonces puede ir con la corte suprema”

La corte llevara a cabo a las 10:30 de la mañana en la corte 111.