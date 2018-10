Canadá: el segundo país en legalizar el uso recreativo de la marihuana

(NOTICIAS YA).-Canadá se convirtió en el segundo país en legalizar el uso recreativo de la marihuana, después de Uruguay, y este miércoles miles de canadienses celebran y pasan horas haciendo filas para ser clientes de los primeros dispensarios abiertos.

Ian Power, un residente de Canadá y uno de los primeros en comprar legalmente marihuana, dijo para CNN que mandaría hacer una placa y nunca fumaría lo que compró; se trata de una compra simbólica para recordar el momento histórico en el que vive.

No obstante, mientras cientos, miles de personas dentro y fuera del país celebran (porque, finalmente, es un triunfo y antecedente para los activistas prolegalización en todo el mundo), es importante que todos también estén informados de las condiciones bajo las cuales esta nueva norma en Canadá funciona, así como todo lo que la rodea.

¿QUIÉN PUEDE COMPRAR MARIHUANA EN CANADÁ?

Cualquier persona mayor de 18 años podrá llevar consigo hasta 30 gramos de marihuana legalmente obtenida.

Asimismo, las personas tendrán permitido cultivar hasta 4 plantas de marihuana en su casa y hacer con marihuana distintos productos, como comestibles, para consumo personal.

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR?

La marihuana no se podrá comprar en los mismos lugares donde se venda alcohol o tabaco. Los consumidores deberán adquirir la droga en dispensarios aprobados por el estado y que cuenten con inventario de productores certificados por el gobierno federal.

CBC reporta que muchos dispensarios tienen bajo inventario y poca variedad de marihuana, pues apenas comienzan a abastecerse.

¿SE PUEDE ENTRAR Y SALIR DEL PAÍS CON MARIHUANA?

No.

Cualquier persona que viaje hacia y desde Canadá con marihuana está sujeta a cargos criminales.

No importa que se viaje a otro lugar donde la marihuana sea legal, como Colorado; no se pueden cruzar fronteras con marihuana, al menos no legalmente.

¿QUÉ PASA CON LOS CARGOS CRIMINALES PREVIOS POR POSESIÓN DE MARIHUANA?

Se espera que todas las personas que tuvieron cargos por posesión de 30 gramos o menos de marihuana sean perdonados.

El consumo, posesión, cosecha y distribución de marihuana seguirá siendo un crimen para menores de edad.

¿POR QUÉ CANADÁ LEGALIZÓ LA MARIHUANA?

El Cannabis Act, como se conoce la iniciativa, fue una propuesta del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como una manera de combatir el tráfico ilegal de marihuana y otros crímenes asociados con su consumo.

Varios cambios se tuvieron que hacer, como los relacionados a conducir bajo la influencia de alguna sustancia.

Se espera que la industria de la cannabis valga más de 4 mil millones de dólares.

¿DÓNDE MÁS ES LEGAL LA MARIHUANA?

Canadá, como se dijo en un principio, es el segundo país en legalizar el consumo libre de marihuana, luego de que Uruguay fuera el primero en 2013.

Nueve estados de los Estados Unidos cuentan también con leyes para el libre consumo de la droga. El uso medicinal es legal en 30 estados.