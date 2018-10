Todo listo para el inicio de las votaciones adelantadas el 22 de octubre

(NOTICIAS YA).- A temprana hora, el personal del departamento administrativo de elecciones ya laboraba para que todo esté listo para el próximo lunes, el día en que inician las votaciones adelantadas.

“Una de las fechas que queda todavía abierta es octubre 26 que es el último día para recibir la aplicación para enviar las botellas por correo” comentó el administrador de elecciones el abogado Salvador Tellez.

En esta elección estarán en juego el puesto de gobernador, para senador, la alcaldía, el puesto de juez de la corte municipal, cuatro posiciones de regidor así como para integrar la mesa directivas del colegio de Laredo y de los distritos escolares.

Actualmente en el padrón electoral del condado de Webb están inscritos 130 mil ciudadanos. “Estamos anticipando que esta vez serán 58 mil votantes en el condado de Webb”, comentó Tellez.

LEE: FBI capturó un hombre que quería detonar bomba en las elecciones en D.C.

Los presidentes de ambos partidos convocan a los electores que se encuentran registrados en las listas nominales a que acudan a las urnas.

“Después de las elecciones nos empezamos a quejar de los cambios saliendo a votar”, comentó Alberto Torres, presidente del partido demócrata de Webb

“Es la voz de la gente si no votan no van a cambiar nada, si no votan no van a caminar”, dijo Willam Young, presidente del partido republicano de Webb

El administrador de elecciones esperará que en los próximos comisión las personas salgan a votar agregó que estos comicios tendrán un costo de 190 mil dólares

“Con personal que va manejar las casillas con los gastos de imprimir boletas y en algunas cosas rentar muebles para las casillas móviles disponibles”, dijo Salvador Tellez

Recuerde que las votaciones anticipadas serán del 22 de octubre al 2 de noviembre y el día de la elección general será el 6 de noviembre. Para más información sobre los sitos de votación puede comunicarse al 523-4050.