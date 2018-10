Aumenta la caravana de inmigrantes hondureños de mil a 4 mil

(NOTICIAS YA).- La caravana que originalmente era de mil personas procedente Honduras este jueves se convirtió a cuatro mil, es decir que se cuadriplicó, pese a la advertencia del presidente Donald Trump de eliminar la ayuda a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que consideraría la posibilidad de separar nuevamente a las familias migrantes en la frontera, luego de revertir su polémica política de “tolerancia cero” en junio.

Se sabe que en la caravana vienen cientos de niños con sus padres, quienes no portan documentos de identidad junto con ellos, el deseo de los inmigrantes es iniciar una vida nueva lejos de la violencia y pobreza que afecta el país centroamericano.

En jueves por la mañana un nuevo grupo de inmigrantes estaba intentando cruzar la frontera de El Salvador, sin embargo autoridades no se lo permitieron pese a que existe un acuerdo entre países centroamericanos de un libre paso, sin embargo al no presentar documentos de honduras no pudieron seguir en su ruta al sueño americano.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso noticiasya.com cuatro personas fueron rescatadas la noche del miércoles, debido a que inmigrantes en ruta al sueño americano intentaron nadar por el río Paz en las Chinamas, fontera entre El Salvador y Honduras.