Fuertes vientos dejaron a casas sin techo a la intemperie en Texas

(NOTICIAS YA).- “Se levantó de allá y me vine para acá, quise abrir la puerta y la puerta se me forzó, entonces lo que hice fue meterme para acá para esta puertita porque aquí no tenía puertita y me metí, se vino todo el techo encima y la lámina voló para allá”

En la ciudad de Edinburg se sufre por el drástico cambio de clima que le tumbó parte de su hogar a una familia. Las autoridades del condado Hidalgo analizan cómo pueden ayudar a los damnificados.

En el hogar que se quedó sin techo, parte de la sala y el cuarto quedó al descubierto, están completamente expuestos luego de daños por el viento.

“Ahí se me metió también el agua”

Afectada y entre lágrimas la señora Morales muestra lo que quedo de su hogar. “Todo ocurrió la tarde del lunes cuando fuertes vientos arrancaron el techo”, dijo.

“Yo estaba solita aquí y luego vino una vecina y me ayudó a acarrear las cosas y luego vino otra y me ayudaron a sacar a limpiar todo lo que paso, se nos cayó de arriba el techo”.

Inmediatamente vecinas la ayudaron a salir y rescatar algunas de sus pertenencias materiales.

“Llegué y la encontré debajo de las maderas porque el techo ya se había caído y le digo que le paso y estaba ella muy agitada por su casita que se cayó su techo y ya empezamos a sacar pues los sillones el comedor y sus cositas que pudo salvar”

El director Jaime Longoria, dio un recorrido evaluando los daños. “El estado nos permite dar unos pocos de fondos para la limpieza de un tipo de incidente así como este, no nos da fondos desafortunadamente para comprar material de construcción pero si les ofrecemos todo lo que podemos bajo de la ley, les extendemos esos beneficios a estas familias”

El director de la agencia de servicios del condado Hidalgo comentó que él y sus trabajadores harán todo lo necesario por iniciar el proceso de reconstrucción lo más pronto posible