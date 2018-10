Chef de escuela altera receta de chili agregando carne de canguro

(NOTICIAS YA).- El chef de una escuela de Nebraska causó tremenda polémica luego de revolver la carne de res de un chili con carne de canguro, la exótica receta no convenció a nadie e incluso provocó que los alumnos “enfermaran”.

De acuerdo con el Daily Mail, los estudiantes de Potter-Dix High School y Junior High se enfermaron después de que el jefe de cocina de la escuela, Kevin Frei, agregó carne de canguro en el chili, sin consultar con nadie.

La alterada y exótica receta de Frei fue el platillo principal del almuerzo del jueves pasado en la escuela.

Pero su intento de sorprender en la cocina le costó su trabajo, luego de que varios alumnos aseguraron sentirse mal. Aunque no está claro cuáles fueron los síntomas y si están relacionados con la carne de canguro.

LEE: Hallan gusanos en la comida de una escuela del condado Orange

El superintendente Mike Williams informó que se enteró de la nueva receta una vez que fue entregada a los estudiantes.

Una madre más tarde publicó en Facebook que algunos de los estudiantes se habían enfermado a causa de la carne de canguro.

Aunque no está claro cuántos estudiantes se enfermaron, el mismo Williams dijo que recibió varias quejas por parte de los padres, según detalla el Sandhills Express.

Tras la molestia de muchos y los reportes de enfermedades, el superintendente envió una carta a los estudiantes y padres el miércoles diciendo que, si bien no creía que la carne de canguro fuera “poco saludable o peligrosa”, no aprobó la elección de Frei para incluirla en el chili.

LEE: Cómo calificar para comidas Gratuitas en las Escuelas Públicas de Jefferson

“Si una familia quiere comer alimentos exóticos, pueden hacerlo en su propio tiempo, no en la escuela”, escribió, de acuerdo con el Daily Mail.

Frei le dijo a Williams que había agregado la carne de canguro al chili porque “tiene un valor nutricional y es una carne muy magra”.

“[La carne de canguro] no es, sin duda, un elemento básico de nuestra dieta, y no lo será, ni ningún otro alimento no básico, será parte del programa de comidas Potter-Dix”, dijo Williams en su carta dirigida a los padres, destacando que no volverán a servir comida de esa naturaleza.

LEE: Calentar comida en el microondas, ¿elimina los nutrientes?

La carne de canguro fue aprobada por los inspectores del USDA y comprada a Sysco, un proveedor de alimentos y servicios. La carne se produce principalmente en Australia y proviene de animales silvestres como parte de los programas de control de la población del país, destaca el Mail.