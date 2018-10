Despiden a policía por amenazar con dispararle a un grupo de jóvenes

(NOTICIAS YA).- Un policía de Hartford, Connecticut fue despedido luego que amenazó a un grupo de jóvenes que les dispararía si ellos peleaban o corrían.

El oficial Stephen Barone estaba respondiendo una supuesta llamada de invadir una propiedad el pasado 9 de agosto y fue captado en cámara cuando interrogaba a los jóvenes en la calle, se informó.

El hombre dijo “si alguien quiere pelear o correr, estoy un poco contento, chicos. No voy a mentir, me pagan una tonelada de dinero por horas extras, y si tuviera que dispararle a alguien. Así que no hagan nada estúpido”.

CNN reportó que el video fue publicado en la página de YouTube del departamento de policía. Fue grabado por uno de los hombres interrogados, informó la afiliada de CNN, WFSB. Al principio la interacción comenzó conversacional y se puede ver a Barone interrogando a los sospechosos.

“¿Están entrando en el lugar? ¿Están tomando? Realmente no es gran cosa. ¿Hay alguna otra actividad ilegal que debamos estar informados?”, preguntó Barone y luego agregó “Si ustedes cooperan y son honestos conmigo, les daré la misma oportunidad en este proceso”.

Luego dijo que estaba haciendo un promedio con el arma en esa zona hacía una semama y que era una locura.

David Rosado, jefe de la Policía de Hartford culminó los servicios de Barone el miércoles tras la investigación y expresó que “nuestro éxito en el departamento depende de nuestra relación con la comunidad que servimos y esta conducta no refleja los valores de nuestra agencia”.

Barone sirvió en el depertamento por alrededor de 10 años y al momento del incidente tenía el cargo de sargento.