Mujer de origen hondureño fue arrestada por ICE a solo horas de parir

(NOTICIAS YA).- La ilusión de una madre hispana de estar con el bebito que llevaba en su vientre fue arrebatado luego de que fue arrestada a tan solo horas de dar a luz. Este incidente sucedió en el Tampa General Hospital, en Florida. La mujer es de origen hondureño y no posee un estatus legal en el país.

VIDEO: La comunidad reacciona sobre día de acción contra ICE

De acuerdo con documentos oficiales, se trata de Mirza Sánchez , quien tenía pendiente una orden de deportación, relacionado a unas amenazas que ella había realizado a su expareja por mensajes de texto en el 2016. Algo que según sus familiares y seres queridos, no justifica el hecho de separarla de su bebito de forma tan agresiva, a tan solo 16 horas de haber realizado el parto.

“Simplemente las autoridades estan ejecutando una orden que ya estaba en pie lamentablemente esta persona al ser ingresada en el hospital y ser admitida, su información estuvo disponible para las autoridades y por esta razón la encontraron”, dijo Lisette Sánchez, abogada de inmigración a Noticias Ya.

Sánchez fue arrestada en la cama del hospital.

LEE: Comunidad se une para pagar fianza de inmigrante detenido por ICE

“Ella tenía como 16 horas de haber dado a luz y ella me llamó, me dijo ‘hermana, la policía viene por mí”, dijo la vecina de la arrestada a Noticias Ya.

Los familiares también dijeron a Noticias Ya que Sánchez sufría de una enfermedad psicológica, que por su estatus migratorio no pudo ser atendido.

“Si no hay seguro médico no nos podemos entender, no se puede atender a la mayoría de los inmigrantes y hay muchas personas que ahora mismo se encuentran con enfermedades y de los mismos hospitales los han sacado”, dijo Lurvin Lizardo, de la organización Hondureños Unidos en Tampa a Noticias Ya. “El que comete un delito tiene que pagar pero deberían de darle una oportunidad para estudiar su caso,y no separarla de sus hijos”, añadió.

LEE: Hombre violaba a mujer y la amenazaba con denunciarla con ICE

La mujer en estos momentos se encuentra en la prisión del condado Hillsborough bajo retencion del servicio de inmigracion y podria ahora enfrentar la deportacion. Según esta abogada, no se podría considerar un caso de discriminacion contra los inmigrantes ya que la policia tenia suficientes razones para llevar a cabo el arresto.

Nos comunicamos con el Departamento de la Policía de Tampa pero no quisieron comentar sobre los detalles del arresto, y por ahora los destinos de esta mujer y de su bebé están inciertos.

VIDEO RELACIONADO