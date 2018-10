En secreto hizo engordar a sus damas de honor antes de su boda

(NOTICIAS YA).-Una mujer habló sobre cómo engordó secretamente a sus damas de honor antes del día de su boda.

Penny confesó que hizo batidos especiales para sus hermanas todas las mañanas antes del gran día.

Pero no eran simples damas, eran nada menos que sus hermanas, quienes le harían el honor. Ellas nunca supieron lo que contenía o que la intención era engordarlas, hasta ahora según el sitio nzherald.

La novia le dijo al sitio web Whimn, que ella y sus hermanas siempre habían sido competitivas. Ella admitió que había estado planeando su boda durante mucho tiempo y sabía que podría enloquecer un poco, y convertirse en “bridezilla”, pero después ni siquiera ella podría haber predicho cuán lejos iría.

“Siempre me sentí como Jan Brady en el medio, no era tan buena y popular como mi hermana mayor y no era tan linda y divertida como mi hermana menor. Solo era Penny en el medio. Pero encontré un hombre que me amó por mí y no podría estar más feliz “, dijo.

La novia relató que con la planificación y después de reunirse con el fotógrafo, comenzó a pensar cómo se verían las fotos de su boda: “Aquí es donde las cosas empezaron a ir mal”, dijo.

Penny dice que quería que sus dos hermanas se vieran “tan comunes como fuera posible”.

Además, eligió vestidos amarillo neón para hacer que sus damas rubias lucieran pálidas. “Pero, por mucho, lo peor que hice fue engordar a mis hermanas en los meses previos a la boda”, expresó.

Ella solo les dijo que quería que todas se vieran bien el gran día y “les daba el batido para adelgazar.”

Mientras que los batidos de sus hermanas tenían ingredientes que engordaban, el batido de Penny era solo tenía fruta y agua de coco.

“Para cuando mi boda llegó a su fin, mis hermanas tuvo que cambiarse el vestido para adaptarse a su aumento de la cintura”, admitió.

Penny dice sentirse un poco culpable cada vez que mira las fotos de su boda.