Víctima del huracán Michael: “No me preparé”

(NOTICIAS YA).- Ya van dos semanas luego de que el Michael golpeó el “panhandle” de Florida, y practicamente lo único que queda son escombros. dejando caasas completamente destruidas, decenas de personas heridas y perdidas, y hasta el momento, 39 personas muertas. LLegó al noroteste del estado en categoría 4 con vientos de 155 millas por hora, a solo una milla para que fuese considerado categoría 5.

LEE: Camiones Publix viajaron al norte para ayudar a las víctimas de Michael

Miles de personas perdieron sus hogares, una de ella es Beatriz Perez quien se había mudado de Massuachusetts a Florida para poder huir de la nieve y del frío. Sin embargo, nunca imaginó que durante el primer invierno en Florida, iba a enfrentar la furia del huracán con vientos de alrededor de 150 millas por hora.

“Triste, triste, muy triste. No me preparé, salimos de la casa, fuimos para Jacksonville, no me preparé”, dijo Perez a Noticias Ya. “Y cuando regresé lo encontré así, ahora es un poco mejor, mucha agua en la parte baja de la casa. Encima no es tan malo, solo el techo quebrado”.

Y aunque la Perez contó los fuertes daños que sufrió su vivienda, se considera afortunada ya que el panromana que muestra Mexico Beach es de destrucción total. De acuerdo a un estudio realizado por CoreLogic, alrededor de 82,000 hogares y negocios fueron impactados por este huracán.

Se espera que los daños que tendrán las propiedades privadas alcancen entre los $13 mil millones de dólares y los $19 mil millones.

LEE: Muertes tras paso del huracán Michael suben a 39

“Tuve mucho miedo por el clima, pero no me quiero ir, queremos reconstuir”, añadió Perez.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

De acuerdo con Alberto Moscoso, de la División de Manejo de Emergencia de Florida dijo que de las 39 muertes, 29 habían sido en Florida, incluyendo una niña de 11 años.

Por otro lado, alrededor de 50 personas se encuentran desaparecidas en Mexico Beach, un área que se encuentra totalmente vulnerable, de acuerdo con el alcalde Al Cathey.

De acuerdo con Al Cathey, 289 personas de Mexico Beach no evacuaron, a pesar de que hubo órdenes y recomendaciones de emergencia de que lo hicieran. De esas personas, 10 eran niños. La población de Mexico Beach era de 1,200 personas antes de que el huracán azotara.

LEE: Reos se ofrecen de voluntarios tras el paso del huracán Michael

Michael ha sido uno de los huracanes más fuerte registrado en la zona del “panhandle” desde que se tienen registros.

VIDEO RELACIONADO