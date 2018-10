Se retrasa audiencia de mujer que dejó ahogar a hija en río de Tampa

(NOTICIAS YA).- Una madre de Tampa que fue acusada de ahogar a su hija de 4 años fue sentenciada a permanecer en la prisión hasta el momento de su juicio. A pesar de que la audiencia ante la corte fue pautada para este miércoles en la mañana, tuvieron que posponerla.

Se trata de Shakayla Denson, de 26 años, quien está siendo acusada del asesinato de su hija de 4 años, Je’Hyrah Daniels.

El incidente ocurrió a principios de agosto, cuando un testigo vio que la mujer se metió a al río Hillsborough en la ciudad de Tampa, junto a la pequeña y cuando el agua le llegó a los hombros. Ella la arrojó a la profundidad y la abandonó. Denson no se ha declarado culpable.

Las autoridades argumentaron en la primera aparición ante el juez que Denson es una amenaza para la comunidad luego de que fue arrestada y condenada a cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil hacia su hija. También enfrenta cargos de robo de un auto, el cual utilizó para llegar a la orilla del río Hillsborough.

Denson apareció ante la corte, sin embargo el jurado la tuvo que cancelar porque el doctor que la estaba evaluando no estaba preparado todavía. Fue reprogramada para el próximo 6 de noviembre. Sin embargo en el prejuicio informaron que podría ser sentenciada a pena de muerte.

Durante el juicio preliminar dos testigos contaron lo que vieron ese día. Uno de ellos, era el detective Kirkpatrick, quien tuvo conversaiciones con Denson en el momento de su arresto y luego en las instalaciones de la policía de Tampa, reportó ABC Action News.

El detective dijo que Denson se excusó con que el señor de mantenimiento “puso un hechizo” en su departamento. El detective también le dijo al juez que los oficiales en la escena del crimen la escucharon cantar una canción de cuna cuando la encontraron.

Otra testigo dijo que recuerda haber visto a la pequeña luchando en el agua, “levantando sus manos…y luego su cabeza aparecía arriba del agua y luego sus manos”, reportó Fox 13.

La testigo luego dijo que que vio a la mujer pero que no vio a la niña.

“Yo no sé si ella la tiró o si ella se fue, no lo sé. Pero después de eso, ella no tenía a la niña”, dijo la testigo.

El médico que realizó la autposia, determinó la muerte por ahogamiento y por eso lo decretaron como un homicidio.

La tía de Shakayla, Veronica Williams, le dijo a ABC Action News luego de haber escuchado las declaraciones en la corte: “Yo solo me siento muy mal por ella porque sé que ella no estaba en sus cinco sentidos. Kayla amaba a su bebé. Ella realemente amaba su bebé. Yo no creo que simplemente la llevó al río y la dejó ahí para que muriera. Esa no es la Kayla que yo conozco”.

