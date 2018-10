Comunidad LGBT+ en caravana migrante huye de discriminación en su país

(NOTICIAS YA).-Entre las miles de personas que forman parte de la caravana de inmigrantes, provenientes de Centroamérica, son varios los que, con orgullo, portan una bandera de colores, símbolo de la comunidad a la que pertenecen, la LGBT+.

César Mejía lleva colgada en su cuello, como si fuera una capa, una bandera de la comunidad LGBT+. Para EFE, habló de cómo en este viaje “ha comido más que en su casa”, en Honduras, donde dice que no hay trabajo, no hay comida y no hay oportunidades para una persona como él, un joven homosexual.

César, como muchas personas gay en Honduras, sufre discriminación que va desde gritarle cosas en la calle, agresiones físicas como golpizas (que él ha recibido) y tan graves como asesinatos, como los cometidos a tres de sus amigos, quienes fueron enterrados sin representar ninguna consecuencia para los agresores.

“Estoy escapando de la pobreza, de la delincuencia, la discriminación y todo. No hay trabajo y no hay nada. No hay comida. Yo creo que he comido más en este camino que en mi casa”, dice César, de 23 años.

En San Pedro Sula, de donde es originario, César se dedicaba a ser voluntario en una organización no gubernamental, Unidad Color Rosa, que brinda información y orientación en salud sexual a personas de la comunidad LGBT.

Sin embargo, las dificultades para que su paga alcanzara para mantenerlo a él y a su madre, así como las amenazas de parte de pandilleros y maleantes, lo hicieron emprender camino con los otros miles de inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, un lugar donde ven la posibilidad de vivir de manera libre y sin prejuicios.

César comenta también que durante el trayecto que llevan hasta ahora, cerca de 700 kilómetros, ha caminado con su bandera y no ha sido insultado, criticado o discriminado por nadie.

Como él, otras personas de la comunidad LGBT+ forman parte de la caravana. Danilo y Noé, dos chicos gays, y Loli Marceli y Chanta, dos chicas trans, son de El Salvador, y huyen de la precaria situación en su país, donde su comunidad suele ser orillada a la prostitución.

La caravana de inmigrantes reúne a gente de toda característica con un sueño en común: llegar a vivir una vida digna en la que puedan trabajar sin ser discriminados y asesinados.