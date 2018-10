Estos son los candidatos para alguacil del condado Hillsborough

(NOTICIAS YA).- El próximo 6 de noviembre la comunidad del condado Hillsborough tendrá también la oportunidad de elegir quién será el próximo alguacil del condado en los siguientes cuatro años.

El candidado por el partido republicano es Chad Chronister, quien es el actual alguacil del condado. Chronister es un oficial veterano que que ha servido en la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough desde 1992.

“Chad ha ganado muchos elogios de departamentos y ciudadanos a lo largo de los años y continúa sirviendo a su comunidad a través de organizaciones como Servicios para Animales del Condado de Hillsborough, Comisión de Deportes de Tampa Bay, Clubes de Niños y Niñas de Tampa Bay y muchos otros”, de acuerdo con la página de Chad Chronister.

El candidato por el partido demócrata es Gary Pruitt, quien fue agente en el Departamento de la Policía de Tampa.

“Pasé 25 años como oficial de la ley en el Departamento de Policía de Tampa, retirándome en septiembre de 2015. Durante mi tiempo en esta agencia, pasé todo mi tiempo en los distritos de patrulla en los que serví como oficial de patrullaje y supervisor de patrulla. También fuí detective asignado a investigaciones latentes”, dice en su página oficial.

Con casi 4000 entre oficiales y personal civil, la oficina del alguacil del condado Hillsborough, es una de las agencias de la ley más grandes del país y cubre un área de casi 900 millas cuadradas.

En este condado, uno de cada tres residentes son hispanos. Algo que podria determinar quién será el próximo alguacil.

“Muchas veces los hispanos son víctimas de crímen, se aprovechan porque son indocumentados o no quieren denunciar. Tenemos que abatir las barreras que hay entre los oficiales y nuestra comunidad. No somos una agencia de inmigración, esa no es nuestra responsabilidad, estamos aquí para proteger a la comundiad, a todos”, dijo Chronister a Noticias Ya.

Por otro lado, Pruitt también añadió sus aspiraciones sobre darle beneficios a las autoridades hispanohablantes.

“La realidad es otra, como oficiales estamos sirviendo al sistema interno antes que a los ciudadanos. Esto debe cambiar y las minorías de nuestra comunidad deben tener voz. Los oficiales que hablan español u otros idiomas deberían ganar más porque pueden conocer las necesidades de la comunidad”.

En este condado donde viven casi un millón y medio de habitantes, la taza de criminalidad en los últimos dos años ha bajado un seis por ciento. Pero en el último año, los casos de violencia doméstica han aumentado casi un diez por ciento. Los candidatos también hablaron sobre esto.

“Mi madre fue víctima de violencia doméstica y cuando trabajé como oficial he visto muchos casos así. Hace falta que los oficiales tengan entrenamientos específicos y más patrullaje”, dijo Pruitt a Noticias Ya

“Estamos convirtiéndonos cada día en una sociedad más violenta, debemos enfocarnos más en la educación enseñando a nuestros hijos que no hay tolerancia para la violencia doméstica y que hay recursos para las víctimas” añadió luego Chronister,

También le preguntamos a los candidatos cuál era el mayor problema en el condado, Pruitt dijo que era la falta de respeto para las minorías y de la falta de alianza con las agencias federales. Por su lado el alguacil Chronister dijo que la salud mental es uno de los desafíos más grandes que han tenido que enfrentar.

