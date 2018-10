Paquete sospechoso enviado al exvicepresidente, Joe Biden

(NOTICIAS YA).- Un paquete sospechoso dirigido al exvicepresidente Joe Biden fue encontrado en una oficina de correos en New Castle, Delaware, informaron los medios de comunicación.

CNN y Reuters informaron el miércoles que los investigadores federales estaban preocupados de que un paquete dirigido a Biden pudiera haber estado en algún lugar del sistema de correo.

CBS informó en un tuit el jueves por la mañana que el paquete se encontró en la oficina de correos en New Castle y que era similar a los otros enviados al expresidente Barack Obama, la candidata a la presidencia de 2016 Hillary Clinton, el ex fiscal general Eric Holder, el ex director de la CIA John Brennan, el actor Robert DeNiro, el multimillonario George Soros y la representante estadounidense Maxine Waters, a quienes le enviaron dos paquetes.

CNN informó el jueves por la mañana que las autoridades dijeron que habían encontrado el paquete. El FBI se hizo cargo de la investigación en la oficina de correos de New Castle, dijo la policía local a WPVI. Durante un recorrido de la casa de Biden no se encontró ningún objeto sospechoso, dijeron las autoridades a NBC4.

La dirección de la representante de EE. UU. Debbie Wasserman Schultz era el remitente de los paquetes, y uno de los paquetes terminó en su oficina en Florida porque tenía la dirección incorrecta de Holder. En otro episodio el miércoles los reporteros de CNN tuvieron que evacuar su oficina en el edificio Time Warner de la ciudad de Nueva York por una bomba dirigida a Brennan, quien es un colaborador de MSNBC.