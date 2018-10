Madre le coloca bolsa en la cabeza a su hijo que quería suicidarse

(NOTICIAS YA).- Una madre de Ohio fue arrestada tras colocarle una bolsa plástica en la cabeza a su hijo, quien le dijo que quería suicidarse.

Naomi F. Carmichael de 36 años fue detenida a las 10:15 a.m. del domingo y enfrenta cargos de intento de asesinato.

Oficiales fueron llamados ese mismo día a la residencia de la mujer, localizada en el 2154 Center Avenue en Alliance, por un reporte de violencia doméstica.

La policía arrestó a Carmichael por un cargo menor de violencia doméstica el domingo y la ingresaron en la Cárcel del condado Stark. Se informó que Carmichael confrontó a su hijo por el robo o abuso de medicamentos, reportó The Columbus Dispatch.

Oficiales indicaron que durante la pelea el hijo dijo que se quitaría la vida y entonces la mujer le contestó que ella lo mataría. Acto seguido tomó la bolsa de basura y se la colocó en la cabeza. El joven pudo hacerle un hueco a la bolsa y pudo respirar.

Las autoridades al saber este incidente cambiaron los cargos.

Carmichael no presentó una declaración de culpabilidad y se le ordenó no tener contacto con la víctima, según revelaron los registros judiciales. Se programó una audiencia preliminar para el 29 de octubre a las 10:00 a.m. en el Tribunal Municipal de la Alianza. Fue retenida con una fianza de $105 mil, según The Repository.