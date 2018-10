Marchan en memoria de 146 que murieron por violencia doméstica en Texas

(NOTICIAS YA).- Octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica y algunos condados de Texas se unen a la lucha contra este crimen. Activistas y victimas honraron a quienes han perdido la vida a manos de este abuso. De acuerdo a estadísticas del estado de Texas aproximadamente 146 mujeres murieron a manos de su pareja en el 2016.

“Lo volvió hacer hasta que llegó al grado de que casi me mata“, sobreviviente anónima de violencia doméstica.

Con listones purpura y velas alumbrando, se realizó una caminata en el parque Town Lake Firemans en McAllen, conmemorando a las víctimas que perdieron la vida por violencia doméstica.

“El agarraba y buscaba toda la evidencia, todo, siempre me dijo y si no hay evidencia no hay nada”, comentó una sobreviviente anónima de violencia doméstica.

“Para mí, siempre creía que no me iba pasar, para una persona que es hombre pero en el Valle es bien diferente porque el machismo es una cosa bien grande y la gente no reporta hasta hombres que las mujeres los abusan”, comentó Carlos Villareal sobreviviente de violencia doméstica.

También estuvieron presentes oficiales del condado Hidalgo, el fiscal Ricardo Rodríguez y el alcalde Jim Darling, así como miembros de organizaciones de apoyo para víctimas como mujeres unidas.

“Este evento es muy importante para la comunidad para que sepan que ahí servicios para las víctimas, que no pueden estar calladas que pueden hablar con alquien y recibir la ayuda que necesitan para ser sobrevivientes y no víctimas”, dijo Cecilia Mata Moya, directora de servicios legales mujeres unidas.

No solo en el condado Hidalgo se llevó a cabo esta vigilia en memoria de las víctimas. Una también tuvo lugar en Cameron y muchos otros condados de Texas. Algunas se realizan desde hace 25 años.

Autoridades recalcan en no callar si usted o alguien que conoce es víctima de abuso doméstico sin importar su género, es importante reportarlo a sus autoridades.