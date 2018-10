Continúa investigación de kits de violaciones no aprobadas

(NOTICIAS YA).- En Boston las autoridades tienen en la mira los kits de violación no aprobados, es decir que estas herramientas no están siendo utilizadas para ayudar a que los delitos no queden impunes.

Lo que se investiga en Massachusetts es la cantidad de estos kits que no funcionan y cuánto impacta el curso de las investigaciones.

La ley exige que la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado desarrolle un sistema de seguimiento para brindar a las víctimas de agresión sexual un acceso continuo a sus equipos.

Los requisitos firmados en ley por el gobernador Charlie Baker, incluyen el mandato de que todos los kits no probados asociados con un delito denunciado se sometieron a pruebas dentro de los 180 días.

Al menos 10 mil equipos deben ser examinados para determinar si realmente no están en funcionamiento o podrían ser utilizados.

En la última investigación, solo 75 de los 351 departamentos de policía de la región reportaron kits no aprobados, una de ellas Massachusetts.