Daddy Yankee sigue acumulando éxitos y gana 10 Récord Guinness

El ícono mundial celebra otros títulos de Guinness World Records que incluyen: • Primer artista latino en alcanzar el número uno en Spotify. • La mayoría de los singles No. 1 en la lista de Billboard Latin Rhythm Airplay con un record de 17 sencillos número uno. • La mayoría de los títulos incluidos en la tabla de Billboard Latin Rhythm Airplay con un record de 68 canciones. • Video más visto en línea (* Para Despacito) • El video musical más visto en línea (* Para Despacito) • El video musical más visto en YouTube (dúo) (* Para Despacito) • La mayoría de las semanas en el Nº 1 en los EE. UU. (Soltero) (* Para Despacito) • El video en línea que más gusta (para Despacito) • Primer video de YouTube para recibir 5 mil millones de visitas (* Para Despacito) • La pista más transmitida en todo el mundo (* Para Despacito) Gracias a todos los productores y colegas que han sido parte de estos logros para mi carrera. Agradecido con @luisfonsi por hacerme parte de Despacito, salud y vida bro! 🇵🇷 //// The "Big Boss" singer celebrates other Guinness World Records titles including: •First Latin artist to reach the number one on Spotify • Most No. 1 singles on the Billboard Latin Rhythm Airplay chart with a record of 17. • Most titles charted on the Billboard Latin Rhythm Airplay chart with a record of 68 songs • Most viewed video online (*For Despacito) • Most viewed music video online (*For Despacito) • Most viewed music video on YouTube (duet) (*For Despacito) • Most weeks at No.1 in the USA (single) (*For Despacito) • Most liked video online (For Despacito) • First YouTube video to receive 5 billion views (*For Despacito) • Most streamed track worldwide (*For Despacito)