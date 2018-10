Familia venezolana dividida por el muro

(NOTICIAS YA).- Una familia venezolana que dejó atrás a su país en busca de una mejor vida ahora enfrenta la separación por vivir en diferentes lados de la frontera.

La crisis de su país los alejo de su tierra y de los suyos que poco a poco empiezan a reencontrarse a 3 mil 700 millas de casa, en la frontera de Tijuana y San Diego.

“En el 2014 empezaron las protestas, mi esposo y yo estábamos activos en las protestas. Mi mama me regañaba y decía que no me iba a cuidar a los niños para que ya no fuera mas. Nos perseguían los policías, nos disparaban perdigones“, comenta Merivett Primera, venezolana residente de San Diego.

Una gran parte de su familia está ya reunida en San Diego, a la espera de un proceso de asilo que les impude salir de Estados Unidos.

Pero una parte de su corazón sigue en Venezuela y otra está a solo escasas millas de distancia, donde lo único que los separa es un malla metálica.