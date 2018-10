La desgarradora muerte de la pequeña Camila: Conductor de Uber detenido

(NOTICIAS YA).- La niña Camila Cobos, secuestrada de su domicilio en la ciudad de Chihuahua, fue encontrada sin vida y el chofer del Uber que había sido llamado a declarar como testigo colaborador, fue detenido como presunto responsable del crimen.

Desde el pasado 24 de octubre, en la ciudad de Chihuahua, una madre desconsolada imploraba le regresaran a su hija, Seyni Camila Cobos Medina, de 7 años. Aparentemente jugaba afuera de su casa cuando fue raptada por un hombre y subida a la fuerza a un vehículo logrando que el protocolo Ambar se activara de inmediato al considerarse un caso de alto riesgo.

“Las personas que se la llevaron que tengan piedad de mí, que tengan compasión de una madre que está desesperada, de mi hija Camila porque ella, ella salió a jugar y no puede ser que, que se aprovecharan de su inocencia para llevársela“, Gloria Cobos Medina, madre de Camila.

LEE: ALERTAN A NO VIAJAR A CIUDAD JUÁREZ, GOBERNADOR DE CHIHUAHUA REACCIONA

Pero lo que más se temía se hizo realidad, la mañana de este sábado, anunciaron la tragedia que impactó a residentes del estado de Chihuahua. La menor fue localizada sin vida camino al poblado de San Diego de Alcalá durante la madrugada del sábado.

Desde el inicio, la investigación apuntó a un chofer de Uber, ya que según datos obtenidos, se presentó solo a la fiscalía para deslindarse de las investigaciones ya que aseguraba el también había sido víctima. Sin embargo, cayó en contradicciones hasta confesar el crimen.

Tras revisar el celular del chofer de Uber identificado como Javier N., nunca imaginó que el sistema de rastreo especializado pudo recuperar videos borrados que aparentemente le había tomado a la menor durante el rapto y del otro lugar donde supuestamente se la llevó, abusó y la asesinó.

LEE: 6 CONSEJOS DE DEFENSA PARA NIÑOS ANTE UN POSIBLE SECUESTRO

Cabe resaltar que la empresa de Uber lanzó un comunicado mencionando que durante el secuestro no se activó ningún tipo de servicio.

“Me dicen que al parecer fueron dos personas no fue uno solo, fueron dos sujetos, uno que estaba caminando el otro estaba esperándolo en un carro blanco, y mi hija primero, dice su prima que ella caminó para allá hacia esa calle Ramírez, donde está la tortillería, y que ella estaba con un niño, un niño pequeño que el cual tampoco no se sabe nada, ni pueden decir nada de quién era ese pequeño niño”.

LEE: POLICÍA HABLA DE LAS PUBLICACIONES DE “SECUESTROS”

La fotografía de la menor fue colocada en varias partes de la ciudad, incluida la escuela donde estudiaba. Toda una comunidad se sumó a la búsqueda, pero los esfuerzos fueron en vano, ahora la autoridad tiene un caso más de una menor que resolver.