Nuevo presupuesto de Metro podría reducir a $2 el costo en fin de semana

(NOTICIAS YA).- Una nuevo presupuesto que podría ser aprobado por Metro, dejaría abiertas las posibilidades de que el servicio en fines de semana sea de tan solo dos dólares, actualmente las cifras varían dependiendo las horas de mayor circulación.

Además de la cifra reducida, los trenes podrían ser de ocho vagones de largo, incrementar su servicio de 30 minutos por la mañana y 90 minutos por la noche.

El presupuesto podría ser aprobado esta semana y con ello las nuevas estrategias en beneficio de los millones de usuarios que a diario utilizan el servicio de transporte público.

Metro da seguimiento a sus horarios en su página oficial WMATA donde muestra sus horarios de operación actuales de Metrorail de 5 a.m. a 11:30 p.m. de lunes a jueves, de 5 a.m. a 1 a.m.; viernes, de 7 a.m. a 1 a.m. sábado y domingo de 8 a.m. a 11 p.m.

Los cambios podrían ser desde 2019, Metro dijo que las líneas Amarilla y Verde solo tienen trenes de ocho vagones y comenzarían a programar solo trenes de ocho vagones en la Línea Roja en julio de 2019, la Línea Azul en octubre de 2019 y las líneas Naranja y Plata en junio de 2020.