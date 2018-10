Padre chino vende a su recién nacida para poder tener un varón

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue detenido en China por vender a su recién nacida en un intento desesperado por deshacerse de ella y poder tener un varón, ya que se trataba de su segunda hija.

La Policía de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, informó el caso de tráfico humano detallando que el hombre, identificado como Xiaohui, vendió a su bebé de apenas 10 días de nacida por 4 mil yuanes, alrededor de 570 dólares.

La madre del joven padre fue quien denunció la desaparición de su nieta tras sospechar luego de pasar varios días sin que él le permitiera verla o entrar a su casa, según detalla el Daily Mail.

La mujer, de 42 años, le dijo a la policía que durante los primeros días estuvo quedándose en la casa de su hijo para cuidar de su nieta, tal como lo hizo tras el nacimiento de la primogénita. Sin embargo, quedó sorprendida cuando de pronto ya ni siquiera la dejó entrar.

“Solo vi a mi nieta un par de veces cuando ella nació. Nunca la vi después de eso, mi hijo ni siquiera me dejaba entrar en la casa “, dijo, y agregó que solo podía dejar sus comidas caseras en la puerta de la casa que él compartía con su esposa.

Finalmente, la abuela logró entrar a la casa a principios de octubre cuando fue a visitar a su nuera aprovechando que su hijo no estaba presente. La mayor sorpresa fue cuando no encontró a la bebé por ninguna parte y su nuera no logró explicar la situación.

La mujer no dudo en enfrentar a su hijo y lo cuestionó sobre el paradero de su nieta, pero él se negó a responder.

Enfurecida, la abuela fue inmediatamente con la policía y denunció a su hijo tras sospechar que había vendido a la niña.

El hombre no pudo resistir al interrogatorio de la policía y terminó admitiendo que vendió a su hija a una pareja de la provincia de Hubei, a más de 1,200 kilómetros (745 millas) de distancia.

El padre explicó que quería vender a la niña porque en su lugar había esperado un varón, y aún existe una política en China que solo les permite a las familias solo tener dos hijos.

La venta de la niña se realizó a finales de septiembre y para el 15 de octubre lograron ubicar a la pareja que compró a la niña, entonces la rescataron para regresarla con su madre y abuela.

“Nos preocupaba que los compradores pudieran participar en un esquema de trata de niños”, dijo el oficial Zhu Xiaojing.

Pero la pareja estaba casada y realmente desesperada por tener un hijo tras intentarlo y fracasar durante más de 10 años.

Tanto la pareja, de apellido Zhang y Xu, como el padre fueron detenidos por la policía, según el comunicado. El bebé fue transportado de regreso a Yiwu y actualmente está bajo el cuidado de su madre y su abuela.