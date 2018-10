Mueren tres hermanos atropellados en parada de autobús escolar

(NOTICIAS YA).- Cuatro niños fueron atropellados en una parada de autobús escolar en Indiana y tres de ellos murieron, justo cuando se dirigían a la escuela.

La Policía Estatal de Indiana informó que el fatal accidente se registró alrededor de las 7:30 a.m. de este martes en el condado de Fulton, en Rochester, cuando los pequeños estaban por abordar el autobús que los llevaría a la escuela.

Las autoridades detallaron que los niños estaban en la parada de autobús en el lado oeste de la carretera y que el brazo del autobús que marca el alto estaba afuera cuando una camioneta invadió en camino golpeando a los niños.

Todos los niños que murieron eran hermanos y otro más resultó gravemente herido.

Los niños que murieron fueron identificados como los hermanos gemelos Xavier y Mason Ingle, ambos de 6 años, y su hermana Alivia Stahl, de 9.

Un niño más de 11 años, identificado como Maverik Lowe, resultó gravemente herido en el atropellamiento masivo. La policía detalló que no es parte de la familia y que fue trasladado por helicóptero al Hospital Parkview en Fort Wayne.

Tony Slocum, sargento del Distrito de Perú de la Policía del Estado de Indiana expresó que: “Simplemente no puedo imaginar el dolor por el que está pasando la familia. Lo único que me gustaría decirle a la gente es que todos tenemos la responsabilidad de compartir el camino de manera segura. No sé por qué este choque, por qué esta persona no vio extendido el brazo de detención, pero todos debemos prestar un poco más de atención porque es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestros hijos lleguen y salgan de la escuela de manera segura”.

De acuerdo con NBC Connecticut, no había más niños en el autobús escolar al momento del fatal accidente.

Tras el mortal atropellamiento, Tippecanoe Valley School Corporation informó que los cuatro niños eran estudiantes de la escuela primaria Mentone.

“Nuestra corporación escolar ha sufrido una tragedia esta mañana”, dijo el grupo en un comunicado.

“Nos enteramos de tres muertes de estudiantes y un estudiante con heridas graves y transportado por aire a un hospital de Fort Wayne cuando fueron atropellados por un vehículo mientras subían a su autobús”, se agregó en el comunicado.

Además, detallaron que han solicitado a consejeros escolares brindar atención al personal, estudiantes y padres que lo requieran.

La policía estaba entrevistando a la mujer que conducía la camioneta, pero hasta el martes por la tarde no se habían presentado cargos en su contra. El accidente ocurrió cerca de Rochester, a unas 100 millas al norte de Indianápolis.