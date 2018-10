Trabajadores de la construcción son blanco de la delincuencia en D.C.

(NOTICIAS YA).- Los empleados de la construcción se han convertido en el nuevo blanco de los delincuentes en Washington, Distrito de Columbia, Rafael Sánchez Cruz, periodista de noticiasya.com habló con algunos de ellos y expusieron su caso.

Everaldo López, trabajador de construcción, cuenta su desgarrador testimonio “me sacó el arma y me apuntó desde lejos, ya del miedo no seguí hablando, se acercaron nos siguieron hablando que era un asalto y como no le hicimos caso, cargo el arma. Uno de ellos me revisó y me sacó el dinero y mi celular”.

Agregó que “muchos latinos por su estatus migratorio cargan dinero en efectivo y ellos están siendo víctima por robo, esa es una de las razones.”

Situaciones cómo la de Everaldo se han registrado por lo menos ocho veces en los últimos seis meses, cinco de los casos en octubre concentrados en el noreste y sureste de la capital.

Sánchez Cruz afirmó que “autoridades del Distrito han notado una tendencia en esta seria de crímenes afectando a nuestra comunidad inmigrante, la mayoría están pasando entre semana y durante el horario de almuerzo cuando las personas han sacado su dinero en efectivo”.

Además de no portar dinero en efectivo, se recomienda tomar descansos en lugares seguros y cerrar las puertas de los vehículos.

Se cree que el responsable de estos atracos podría ser una persona afroamericana vistiendo ropa oscura, se ofrece una recompensa de hasta 10 mil dólares por una pista que logre el arresto del sospechoso, si sabes algo puedes llamar al 202 727-9099.