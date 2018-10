Niño colombiano sufre bullying en escuela de Tarpon Springs

(NOTICIAS YA).- Un caso de bullying fue reportado por una madre hispana y preocupada en Tarpon Spring. De acuerdo con Natali Canon, su hijo de 9 años lleva semanas llegando con hematomas en todo su cuerpo a la casa de la escuela, realizados por sus compañeros de clase. Por otro lado, aunque Canon ha intentado sacarlo y cambiarlo a otra escuela, esto está totalmente prohibido por el Distrito Escolar.

La madre informó que su pequeño recibe insultos, agresiones verbales y hasta físicas. Para él ir a la escuela se ha convertido en una verdadera pesadilla.

El niño va a la escuela Tarpon Springs Elementary, en 555 Pine St.

“Se convirtió ya en una costumbre, cada semana me entregan un reporte y siempre me dicen que es algo accidentel, pero mi hijo dice que los niños lo hacen con intención”, dijo Canon a Noticias Ya.

De acuerdo a un estudio realizado por PACER y StopBullying.gov, en Estados Unidos 160,000 estudiantes faltan a la escuela cada día por el bullying. Esto puede causar en los niños dificultades del sueño, ansiedad y depresión. Como también sentimientos de tristeza y soledad y pérdida de interés en actividades que solían disfrutar.

Canon dijo que son los mismos compañeros de su clases quienes le hacen bullying, de ni siquiera 10 años de edad. También en el área escolar y en grupos de hasta 15 estudiantes también le hacen violentas agreaciones contra su hijo por ser hispano.

“Él no habla bien inglés, yo quiero sacar a mi hijo del colegio, no quiero que mi hijo siga más allá”, añadió Canon. “Esta situación me duele mucho y en la escuela me dcen que no pueden hacer esto y debo esperar hasta el próximo año para el próximo grado”.

Nos comunicamos con el Distrito Escolar y nos confirmaron que sin cambiar de residencia, no se le permite a un estudiante cambiar de escuela. También que hay programas de anti bullying en cada escuela de este condado y se puede denunciar los agresores anónimanete, algo que esta madre conoce bien, pero que en su caso, no ha tenido respuesta.

“¿Tiene que pasar algo más grave como que me lo entreguen con una pierna o un brazo roto”, añadió Canon.

Noticias Ya también se comunicó con la escuela, sin embargo, no hubo respuesta de vuelta.

