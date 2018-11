Decoró su casa como el Holocausto y ahora recibe amenazas

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida se encuentra recibiendo amenazas de muerte por decorar su casa con detalles que recuerdan claramente el Holocausto que llevó a la muerte a millones de judíos durante la Alemania nazi.

Se trata de Susan Lamerton de New Port Richey, Florida, quien puso alrededor de su casa adornos de esqueletos con números marcados, como si fuesen hechos en un campo de concentración, y con la Estrella de David en el pecho.

De acuedo con Wfla, varios vecinos no podían creer lo que estaban viendo y muchos de ellos se detuvieron ante la casa para observar bien estas decoraciones que para algunos, es una grave ofensa para la comunidad judía.

Personas en los vehículos también bajaban la velocidad y otros miraban la escena con disgusto o desprecio.

Entre las decoraciones también estaba la frase en alemán “Arbeit Macht Frei”, que significa “El trabajo te hace libre”. Es un slogan que fue utilizado a las entradas de los campos de concetración Nazi, como lo fue Auschwitz. Unos esqueletos estaban representando el saludo fascista.

Sin embargo, Lamerton le dijo al Huffington Post que ella es judía, y que estas inusuales decoraciones no son por Halloween, sino que se trata de una protesta política en contra de la asociación local de propietarios (HOA por sus siglas en inglés).

Mitchell Katz, un vecino, se sorprendió cuando vio las decoraciones en la víspera de Halloween. “Me enferma”, le dijo a WFLA. Su esposa, Bonnie Katz, también comentó sus repudios al ver esta residencia . “Me enferma que podamos tener esto, ya sabes, por lo que sucedió en Pittsburgh”, dijo Bonnie.

Bonnie se refiería a la masacre que ocurrió hace pocos días en donde un tiroteo se registró la sinagoga “Tree of Life” (Árbol de la Vida) en Pittsburgh, Pennsylvania.

Al menos 11 personas murieron dentro de la sinagoga, según informaron las autoridades. También hay varios heridos, de los cuales cuatro serían agentes de policía.

Mitchell explicó que decoraciones como esta son hirientes. “Soy judía, esto dice que odia a los judíos y que deberíamos morir”. Otra vecina tenía lágrimas en los ojos cuando pasaba por la casa. “Me enferma, me enferma. No pude dormir la primera noche que me enteré”, dijo otra vecina llamada Iris Hookway a Wfla.

De acuerdo con el HuffingtonPost, Lamerton ahora acusa a la HOA, de haberla acosado porque hace tiempo puso una señal con la Estrella de David en su jardín, aunque ella dice que hacer eso sí es aceptable por las reglas. También dijo que había puesto las decoraciones la semana pasada, y que no sabía sobre el tiroteo de Pittsburg porque “estaba muy ocupada con su trabajo”.

Por último añadió que dejará su casa de esta manera hasta cuando ella quiera, gracias a su derecho de libertad de expresión.

