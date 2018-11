Llegan los primeros centroamericanos de la caravana a la frontera

(NOTICIAS YA).- Empiezan a llegar inmigrantes que fueron parte de la caravana en Guatemala que se dirige hacia Estados Unidos. Algunos llegaron a la central de autobuses como Víctor y Leticia, que se acompañaron de la mayoría de los migrantes que forman parte de la caravana, aunque la mayoría vienen en camino, hay algunos que ya llegaron a la frontera.

Víctor llegó a McAllen de Guatemala. Formaba parte de la caravana de migrantes pero tuvo la dicha de conseguir un autobús que lo trajera hasta la frontera. Aunque juntos vienen de países centroamericanos hacia Estados Unidos, cada quién irá por su rumbo. Ella es madre de una niña de 3 años.

Altos números de personas que están ingresando por esta frontera aunque aún hay varias caravanas en camino y transitando por México. El presidente Donald Trump ha expresado numerosas veces que los inmigrantes deben regresar a sus países y pedir asilo.

“Yo no tenía planeado venir, pensaba entrar con visa pero no me la dieron”