“No voten por nuestro papá racista” dicen hijos de candidato

(NOTICIAS YA).-Los hijos de un candidato republicano para la cámara de representantes, en Misuri, han expuesto ante medios de comunicación que esperan que nadie vote por su padre, pues es un hombre racista, antisemita y homofóbico.

El pasado martes, Emily y Andy West, hablaron para medios de comunicación sobre la contienda electoral de su padre, Steve West, a quien ambos describieron de forma poco favorable; aunque Emily trató de ser más políticamente correcta, Andy se fue a la yugular, llamándolo “completamente loco”.

VIDEO: Seis hermanos piden no votar por su hermano republicano

Steve West es candidato republicano por el distrito 15 de Misuri. Es también conductor de radio y ávido promotor de teorías de conspiración de ultra derecha. Odia a los homosexuales, a los judíos y es racista, de acuerdo a sus hijos.

“Mi padre ha hecho múltiples comentarios que son racistas y homofóbicos y de odio a los judíos“, dice Emily West.

De acuerdo a lo que reportó Kansas City Star, Steve West tiene un amplio historial de comentarios homofóbicos, antisemitas, de islamofobía y racismo, mismos que comparte en su programa de radio “The Hard Truth with Jack Justice”.

Según el diario, West es creyente de ideas como que “Hitler no hizo nada malo”, al decir que “tenía razón sobre lo que pasaba en Alemania y sobre quién estaba detrás de todo (los judíos)”.

West, quien tiene 64 años, busca formar parte de la Asamblea General de Misuri, luego de triunfar en las elecciones primarias de agosto.

LEE: Piden boicotear In-N-Out por donar dinero al Partido Republicano

Andy West, el hijo del candidato, dijo que su padre “debe ser detenido” pues su “ideología es una de odio puro”. Lo llamó “fanático” y aseguró que está “completamente loco”. “Mi padre ni siquiera piensa que los judíos deben tener derechos civiles”.

Por su parte, para NBC, el candidato refutó todo lo que sus hijos dijeron de él, asegurando que no es racista, antisemita ni homofóbico. No obstante, hay registros que no lo respaldan.

En uno de sus tantos comentarios polémicos, West aseguró que la pedofilia y la homosexualidad están “estrechamente ligadas” y llamó al atletismo femenino “un templo para la crianza de lesbianas”.

LEE: Casi la mitad del país considera que Trump es racista

Asegura también que judíos mantienen enfermos a niños a través de vacunas, en un hospital de Nueva York y que Israel es un estado racista.

Sus comentarios son tan negativos, que incluso el partido republicano de Misuri se ha deslindado de ellos, asegurando que la retórica de West no comulga con los valores del partido “ni de cualquier persona decente”.

West dice estar seguro que triunfará en las elecciones.