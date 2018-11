Policía de Clearwater arrestado tras dar golpiza a su novia

(NOTICIAS YA).- Un policía del Departamento de la Policía de Clearwater fue arrestado el pasado viernes tras pegarle a su novia, ahora enfrenta cargos de violencia doméstica.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Clearwater, se trata de Christopher England quien había trabajado como oficial desde hace 5 años. El incidente ocurrió en la media noche, cuando una discusión verbal terminó en una golpiza. Autoridades también informaron que England intentó impedir que su novia llamara al 911, pero ella sí lo logró antes de que la escena terminara peor.

Fue arrestado por la policía de Clearwater. La agencia no reveló ningún detalle adicional sobre el incidente ni dijo si la novia resultó con heridas graves.

De acuerdo a un estudio realizado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en los Estados Unidos han experimentado algún tipo de violencia física por parte de su pareja intima.

England ingresó a la cárcel del condado Pinellas, con una fianza de $2,000 dólares. Enfrenta un cargo menor por agresión doméstica y un cargo por delito mayor de manipular a un testigo, por intentar que su novia no llamara al 911.

El Departamento de Policía de Clearwater lo colocó en el servicio administrativo en espera del resultado de una investigación interna.

Este no es el primer caso de violencia doméstica ocurrido en nuestra comunidad. Preocupantes casos siguen creciendo en el área de Tampa Bay, de acuerdo con la organización antiviolencia doméstica, The Spring of Tampa Bay, autoridades del condado Hillsborough respondieron a 350 llamadas en los primeros 10 días de septiembre. Normalmente, en un mes, el condado Hillsborough recibe alrededor de 400 llamadas.

Muchas de las víctimas están muriendo en sus propios hogares en las manos de sus familiares abusivos. De acuerdo con la oficina del Fiscal General del estado en el estado de Florida, el 33 por cierto de las víctimas han sido hispanas.

“La realidad es que es un tiempo increiblemente peligroso y una orden es simplemente un pedazo de papel”, dijo Mindy Murphy, presidente de The Spring of Tampa Bay a ABC Action News.

En lo que va del año, más de 70 mujeres, víctimas de violencia doméstica, han llegado hasta la organización Ayuda Mujer, ubicada en Tampa Bay.

