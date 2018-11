La acusan de estafar a 21 personas con el “telar de la abundancia”

(NOTICIAS YA).- Un mujer termina arrestada después de ser acusada de fraude mediante el “telar de la abundancia”.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Celsa A. E., quien es acusad de fraude con penalidad agravada en perjuicio de 21 personas, de acuerdo a El Diario.

Mediante al esquema piramidal, al parecer logró obtener de los afectados, un total de casi medio millón de pesos (más de 24,000 dólares). De acuerdo a la investigación, la estafa sucedió en el municipio de Guachochi en Chihuahua a principios del 2017.

Supuestamente la detenida le pidió a cada víctima 20 mil pesos (998 dólares), alegando que estarían recibiendo el doble, triple o más de lo invertido.

Sin embargo, la promesa no se cumplió y nunca recibieron el dinero, dando por perdido lo que entregaron.

Las víctimas acudieron a la Fiscalía de Distrito Zona Sur a interponer una denuncia. Después de una investigación lograron llevar a la presunta culpable ante un juez quien tiene seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

En El Paso, Texas la policía también estuvo en alerta. El año pasado se registraron decenas de víctimas entre ellos la familia Ávila quien pasó por uno de los peores momentos de su vida.

Con la esperanza de ganar 11 mil 200 dólares por cada mil 400 de inversión, fueron estafados en el negocio denominado pirámide, castillo o la flor de la abundancia.

“Yo invertí 9,600 dólares, pedí prestado para que nos pudiéramos meter mi esposo, mis hijos y yo,” Adriana Ávila, víctima de estafa piramidal.

Fueron más de 25 personas que el pasado mes de diciembre decidieron participar en este negocio fraudulento donde invirtieron más de mil dólares cada uno.

Desde entonces, las dos mujeres quienes las invitaron a participar, no les han dado la cara para cumplir con la supuesta promesa. “Les hablamos y nos dicen que no hay dinero, que hagamos lo que queramos hacer, que no nos van a pagar, que no les podemos hacer a ellas nada”.

Ante la desesperación de no saber qué hacer, la señora Ávila acudió con la regidora de El Paso Emma Acosta, quien se encuentra alarmada por el gran número de víctimas de este tipo de fraude, y se ha comprometido a apoyar a las víctimas.

El señor Hugo Ávila, incluso utilizó en esta pirámide, más de tres mil dólares que serían destinados para sus gastos médicos ya que está enfermo del corazón. Es por eso que ahora hace una petición a la comunidad, “que toda la gente se arrime para poner la denuncia a estas personas para que no se queden con nuestro dinero y siguen haciendo de las suyas, todavía invitan a gente a que vayan a llevarles dinero”.

