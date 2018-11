Rompe el llanto al escuchar la sentencia contra el homicida de su hijo

(NOTICIAS YA).- Al escuchar la sentencia, familiares de Héctor Benavides salieron decepcionados ya que para ellos no fue suficiente. Justin Germán Hernández servirá 10 años en prisión.

Al escuchar la sentencia, un familiar le gritó a Hernández que era un cobarde, la viuda también salió desconsolada.

“Yo no estoy conforme. Le dio gracias a que yo me tome el riesgo su abogado había pedido 15 años y nosotros no quisimos le pedimos al fiscal que le diera adelante”

Justin Hernández tuvo la oportunidad de decir unas palabras, después de hablar con su abogado.

Hernández el primero le agradeció a la corte y le agradeció al jurado y se disculpó por quitarles el tiempo.

LEE: Así fue el juicio contra presunto homicida de un empresario en Laredo

Hernández luego habló con su abogado de nuevo y después dirigió unas palabras para la familia de Benavides.

Pero lo que declaro no se pudo escuchar bien y hasta el juez le tuvo que pedir que repitiera lo que dijo, palabras que aún no son claras.

Hernández es acusado junto con Efraín Hernández, su hermano, y Felipe Arizpe Rosales de golpear a Héctor Benavides causando su muerte. Justin Hernández declaró que el solamente golpeó a Benavides dos veces y que su hermano fue el que causo más daño. Efraín Hernández está purgando una sentencia de 45 años.

En el mes de julio, Arizpe Rosales pidió que se removiera su monitor del tobillo, una petición que fue rechazada por la corte, la selección de jurado para el será el 5 de noviembre…