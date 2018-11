Autor del tiroteo en salón de yoga en Florida odiaba a las mujeres

(NOTICIAS YA).- El hombre que disparó adentro de un salón de yoga en Tallahasse Florida, matando a dos mujeres, se identificaba a él mismo como misógino, y había publicado en su canal de Youtube creencias en contra de las mujeres y también racistas.

El hombre fue luego identificado como Scott Beierle de 40 años, quien según el departamento de policía de Tallahassee, alrededor de las 5:00p.m. del pasado viernes, entró al local llamado Hot Yoga, y empezó a disparar.

El personal de emergencia trasladó a 6 víctimas a los hospitales locales. Tras los disparos, el hombre cometió suicidio.

Las víctimas fueron luego identifciadas como la Doctora Nancy Van Vessen de 61 años, quien trabajaba en la Escuela de Medicina de la Florida State University y una estudiante del mismo plantel, Maura Binkley de 21 años.

“No hay palabras para expresar la conmoción y la pena que sentimos”, dijo John Thrasher, presidente de Florida State University, en Twitter el sábado. Añadió: “Perder a uno de nuestros estudiantes y uno de nuestros profesores de esta manera trágica y violenta es simplemente devastador para la familia FSU”.

Beierle también era un veterano del ejérctio estadounidense.

De acuerdo con Buzzfeed News, Beierle había filmado varios videos de él mismo y los publicó en Youtube exclamando sus opiniones extremadamente racistas y misólogas, en donde llamaba a las mujeres “perras” y “p#*as” y que lamenta “la traición colectiva “de las chicas con las que había ido a la escuela secundaria.

En los videos publicados en YouTube en 2014, el hombre criticó las relaciones interraciales, criticó a las mujeres que no querían salir con él y se identificó con “celibatos involuntarios” o “incels”, según The New York Times.

De acuerdo con http://www.dictionary.com la palabra “incel” se refiere a una subcultura en el internet de hombres que culpan a las mujeres por no tener relaciones sexuales.

Autoridades informaron que también ya había sido arrestado en varias ocasiones por acoso a mujeres. Una de ellas fue por tocar de manera inapropiada a una mujer en la Florida State University.

“Hay p#*as en – no solo todas las ciudades, sino también en todos los pueblos”, dijo en uno de sus videos, refiriéndose a las mujeres en las relaciones interraciales, a las que dijo que habían traicionado “su sangre”, reportó Buzzfeed.

Las autoridades siguen investigando Beierle mató a estas dos mujeres en específico por alguna razón o si fue un asesinato aleatorio.

En otro video publicado por el asesino, llamado “La difícil situación del varón adolescente”, Beierle mencionó de manera alagadora a Elliot Rodger, un asesino quien mató a seis personas e hirió a 14 en un tiroteo en Isla Vista, California.

“Rodger es a menudo visto como un héroe para los llamados incels, o para aquellos que se consideran “célibes involuntarios”. “Me gustaría enviar un mensaje ahora a los varones adolescentes … que están en la posición, la situación, la disposición de Elliot Rodger, de no recibir nada, no hay amor, no hay nada. Este páramo sin fin que engendra este anhelo y esta frustración. Ese era yo, ciertamente, como un adolescente “, dijo Beierle, reportó Buzzfeed News.

En los videos, Beierle también criticó las citas interraciales y usó un lenguaje despectivo y racista cuando hablaba de personas negras. También se refirió a problemas con el ejército después de un incidente en Amsterdam, en el que dijo que cuatro mujeres se quejaron de su comportamiento. “Me puse demasiado alboroto por su sensibilidad”, dijo, de acuerdo con el New York Times.

Otro de los videos titulado “Los peligros de la diversidad”, en donde Brierle explica él vio como el ascenso de “extranjeros” en los Estados Unidos y naciones elogiadas que mantienen un “carácter étnico”, de acuerdo con el Huffington Post.

Uno de los sobrevivientes llamado Joshua Quick dijo en Good Morning America que pudo salvar su vida, y también probablemente el de otros cuando atacó a Beierle con una aspiradora. Quick agarró este objeto porque fue lo primero que vio y le pegó en la cabeza.

“El arma dejó de disparar”, dijo Quick al programa. “No sé si se atascó o qué. Entonces aproveché esa oportunidad para golpearlo en la cabeza”. Después de que el asesino golpeó a Quick con la pistola, la víctima suguió siguió luchando con una escoba.

Otra sobreviviente, llamada Daniela García Albalat le dijo a ABC que las acciones de Quick podrían haber sido la razón por la que sobrevivió al tiroteo.

De acuerdo con las autoridades, Beierle se estaba quedando en un hotel cercano antes del ataque y estaba de visita en la ciudad. Sin embargo informaron que él ya conocía Tallahassee, ya que se había graduado en la misma universidad que sus víctimas.

